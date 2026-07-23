Google Aktie unter Druck trotz Cloud-Boom - Anhebung der KI-Investitionen drückt den Kurs

Die Google-Muttergesellschaft Alphabet hat ihre Geschäftsergebnisse für das zweite Quartal vorgelegt und der Wall Street ein gespaltenes Bild präsentiert. Während der Konzern dank eines gewaltigen Umsatzsprungs im Cloud-Geschäft die Schätzungen der Analysten auf der Oberseite übertreffen konnte, reagierte die Aktie im nachbörslichen Handel mit Kursabschlägen. Grund dafür ist die drastische Anhebung der Prognose für die Investitionsausgaben (CapEx) in die KI-Infrastruktur. Für Investoren, die im Zuge der weltweiten KI-Revolution fundamentale Aktien kaufen wollen, stellt sich die Frage: Ist der Kursrücksetzer bei der Google Aktie eine günstige Kaufgelegenheit oder wiegt der Kostendruck zu schwer?

► Alphabet WKN: A14Y6F | ISIN: US02079K3059 | Ticker: GOOGL.DE

geschrieben von Jens Klatt

📌 Die 3 Key Takeaways zur Google Aktie

1. ☁️ Cloud-Explosion treibt Umsatz über die Markterwartungen

Alphabet zeigte im abgelaufenen Quartal operative Stärke, die vor allem vom KI-getriebenen Cloud-Segment getragen wurde:

Umsatz-Überraschung: Der Gesamtumsatz stieg auf 119,80 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die LSEG-Prognose von 116,93 Milliarden US-Dollar spürbar.

Cloud-Boom: Der Umsatz im Google Cloud-Geschäft schoss um atemberaubende 82 % auf 24,8 Milliarden US-Dollar nach oben.

Suchgeschäft & Beteiligungen: Das klassische Suchgeschäft legte um solide 17 % zu. Zudem stiegen die sonstigen Erträge (u. a. durch Beteiligungen an Anthropic und SpaceX) um 99 Milliarden US-Dollar.

Gewinn je Aktie: Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag mit 2,85 US-Dollar knapp unter den von LSEG erwarteten 2,89 US-Dollar.

2. 🤖 KI-Aufrüstung: Investitionen steigen auf bis zu 205 Milliarden Dollar

Der Grund für das nachbörsliche Nachgeben der Aktie liegt in den stark steigenden Kosten für den Ausbau der KI-Infrastruktur:

Verdopplung der CapEx: Die Investitionsausgaben (CapEx) stiegen im zweiten Quartal im Vorjahresvergleich um 100 % auf 44,9 Milliarden US-Dollar.

Prognose-Anhebung: Für das Gesamtjahr 2026 hebt Alphabet die erwarteten Investitionen auf 195 bis 205 Milliarden US-Dollar an (zuvor 180 bis 190 Mrd. USD).

Begründung: Finanzchefin Anat Ashkenazi verwies auf anhaltende Angebotsengpässe und eine enorm starke Nachfrage von Cloud-Kunden nach Rechenkapazitäten.

3. 🚀 KI-Skalierung mit Gemini und Antigravity AI

Trotz intensiven Wettbewerbs und Kostendrucks skaliert Google seine KI-Produkte rasch weiter:

Gemini-Erfolg: Die Gemini-App verzeichnet mittlerweile 950 Millionen monatlich aktive Nutzer und verarbeitet 22 Milliarden Token pro Minute.

Modell-Roadmap: Neben drei neu eingeführten, günstigeren Gemini-Modellen befinden sich Gemini 3.5 Pro in der Testphase und Gemini 4 bereits in der Entwicklung.

Entwickler-Tools: Das KI-Programmier-Tool „Antigravity AI“ zählt mittlerweile 2,4 Millionen wöchentlich aktive Nutzer. CEO Sundar Pichai betonte zudem künftige positive Impulse durch die FIFA-Weltmeisterschaft 2026.

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🔍 Fazit: Jetzt die Google Aktie kaufen?

Alphabet beweist mit einem Cloud-Wachstum von 82 %, dass der Konzern zu den absoluten Hauptgewinnern der kommerziellen KI-Nutzung gehört. Die Erhöhung der Investitionsausgaben mag die Margen kurzfristig belasten und Anleger verschrecken, ist aber die notwendige Voraussetzung, um im harten Wettbewerb mit OpenAI und Anthropic die Führungsposition zu behaupten.

Wer einen langfristigen Anlagehorizont mitbringt und beim Marktführer für Suche, Cloud und KI-Infrastruktur Qualitäts-Aktien kaufen möchte, findet in der Google Aktie nach dem jüngsten Kursrücksetzer ein fundamental stark unterfüttertes Investment mit hervorragenden Zukunftsaussichten.

Google Aktie Chartanalyse – Daily:

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 23.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

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❓ FAQ zur Alphabet Aktie

Warum ist die Google Aktie trotz des starken Cloud-Wachstums nachbörslich gefallen?

Der Hauptgrund für den Kursrückgang nach den Quartalszahlen liegt in der Anhebung der Investitionsausgaben (CapEx) für das Jahr 2026 auf bis zu 205 Milliarden US-Dollar. Zwar stieg der Cloud-Umsatz um 82 %, doch die Verdopplung der Investitionsausgaben im zweiten Quartal auf 44,9 Milliarden US-Dollar weckte am Markt Befürchtungen hinsichtlich kurzfristig sinkender Margen.

Wie entwickeln sich die KI-Produkte von Google im Wettbewerb?

Google skaliert seine KI-Angebote in hohem Tempo: Die Gemini-App erreicht bereits 950 Millionen monatlich aktive Nutzer, während das Programmier-Tool „Antigravity AI“ auf 2,4 Millionen wöchentliche Nutzer kommt. Um steigenden Token-Kosten entgegenzuwirken, hat Google drei günstigere Gemini-Modelle veröffentlicht und arbeitet an den nächsten Modellgenerationen Gemini 3.5 Pro und Gemini 4.

Sollte man jetzt die Google Aktie kaufen?

Für Anleger, die an den dauerhaften Erfolg von KI-Anwendungen und Cloud-Infrastruktur glauben, bleibt Alphabet ein Kerninvestment. Ein zweistelliges Wachstum im Suchgeschäft (+17 %) und die massive Cloud-Expansion (+82 %) unterstreichen die operative Stärke. Wer antizyklisch Technologiewerte und Marktführer-Aktien kaufen möchte, findet bei der Google Aktie ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.