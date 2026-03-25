TRADINGIDEE des Tages 🔴 GBPUSD (25.03.26) 🚨

Das Wichtigste in Kürze Abwärtstrend intakt

Widerstand bestätigt

Trading Idee

Im Forex Trading entstehen besonders klare Setups, wenn sich technische Widerstände und bestehende Trends überschneiden. Genau das zeigt sich aktuell beim Währungspaar GBPUSD. Nach einer kurzfristigen Erholung ist der Kurs am entscheidenden Widerstand gescheitert – ein klassisches Signal für eine mögliche Fortsetzung des Abwärtstrends. Diese Trading Idee im Forex Trading bietet damit ein klar strukturiertes Setup für Trader mit definiertem Chancen-Risiko-Verhältnis. ► GBPUSD WKN: 720088 | ISIN: GB0031973075 | Ticker: GBPUSD ⚡ Key Takeaways 📉 Abwärtstrend intakt: GBPUSD befindet sich seit Ende Januar im Downtrend.

📊 Widerstand bestätigt: Kurs scheitert an der Marke von 1,3442 .

🎯 Trading Idee: Short-Szenario mit Zielen bei 1,3265 und 1,3140. 📊 Technische Analyse: GBPUSD unter Verkaufsdruck Die aktuelle Chartanalyse liefert eine klare Trading Idee im Forex Trading: 📉 Abprall am Widerstand bei 1,3442

📊 Kombination aus 1:1-Struktur (Overbalance)

📉 Kurs bleibt unter dem 100-Perioden-Durchschnitt (H4) Diese Faktoren sprechen für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung. 📈 Forex Trading Setup: Short im GBPUSD Auf Basis der aktuellen Marktstruktur ergibt sich folgende Trading Idee: 📍 Mögliche Position: Short GBPUSD zum Marktpreis 🎯 Möglicher Take Profit: TP1: 1,3265

TP2: 1,3140 🛑 Möglicher Stop Loss: 1,3485 Das Setup basiert auf der Annahme, dass der Widerstand weiterhin hält und der Abwärtstrend bestehen bleibt. 🔎 Warum diese Trading Idee im Forex Trading interessant ist Diese Trading Idee im Forex Trading kombiniert mehrere starke Signale: 📉 klar definierter Abwärtstrend

📊 Bestätigung durch technischen Widerstand

📈 zusätzliche Absicherung durch gleitenden Durchschnitt Solche Setups sind besonders im trendfolgenden Trading beliebt. ⚠️ Risiken im Forex Trading Auch bei klaren Setups gibt es Risiken: 📈 Ausbruch über den Widerstand bei 1,3442

🔄 Trendwechsel durch fundamentale Faktoren

📊 erhöhte Marktvolatilität Ein sauberes Risikomanagement bleibt daher entscheidend. 🧾 Fazit: Klare Trading Idee im Forex Trading Die aktuelle Situation im GBPUSD liefert eine strukturierte Trading Idee im Forex Trading. Der gescheiterte Ausbruch am Widerstand sowie die übergeordnete Trendstruktur sprechen für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Solange der Kurs unterhalb von 1,3442 bleibt, könnten die Ziele bei 1,3265 und 1,3140 realistisch sein. GBPUSD Chart (H4) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 25.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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