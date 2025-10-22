TRADINGIDEE des Tages 🔴 Kakao (22.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Kakao stabilisiert sich

Angebot schwächelt, Nachfrage bleibt gedämpft

Technisches Potenzial

🍫 Kakao Futures im Fokus – Long Trading Idee im Rohstoff Trading 🚀 Nach einer heftigen Korrektur, die die Preise für Kakaofutures (Kakao) unter die Marke von 6.000 USD je Tonne drückte, zeigt sich der Markt wieder etwas stabiler.

Trotz schwacher globaler Nachfrage deuten aktuelle Daten auf eine mögliche technische Erholung hin – eine interessante Gelegenheit für Trader mit Fokus auf Rohstoffe und Terminmärkte. ► Kakao | ISIN: XC0005705816 | WKN: 570581 | Ticker: Cocoa 🚀 Key Takeaways Kakao stabilisiert sich: ICE-Kakaofutures legten zuletzt fast 2 % zu, nachdem die Preise auf ein Mehrmonatstief gefallen waren. Angebot schwächelt, Nachfrage bleibt gedämpft: Exporte aus der Elfenbeinküste gingen um 31 % zurück, während die Verarbeitung in Nordamerika um 3,2 % zulegte. Technisches Potenzial: Hohe Short-Positionen und eine saisonale Bodenbildung deuten auf eine mögliche Trendwende hin. 📊 Marktlage: Fragiles Gleichgewicht nach starkem Ausverkauf Der Kakaomarkt befindet sich aktuell in einer Phase der Preisfindung.

Nach dem massiven Abverkauf unter 6.000 USD zeigt sich eine technische Gegenbewegung, die allerdings eher als Korrektur denn als Trendwende zu sehen ist. Fundamental bleibt die Situation zwiespältig: Angebot: Laut Daten aus der Elfenbeinküste sanken die Exporte zu Beginn der neuen Erntesaison (1.–19. Oktober) um 31 % .

Nachfrage: Die Kakaoverarbeitung in Asien (-17 %) und Europa (-4,8 %) signalisiert weiter schwache Konsumtrends.

Nur Nordamerika überraschte positiv mit einem Plus von 3,2 %, was die Stimmung leicht aufhellte. Die jüngsten Regenfälle in Westafrika wirken kurzfristig störend für den Transport, begünstigen jedoch das Pflanzenwachstum – ein Hinweis auf mögliche starke Ernten im November und Dezember. 💡 Trading Idee – Long auf Kakao Futures Parameter Empfehlung Position Long (Kauf) Möglicher Einstieg Aktueller Marktpreis Möglicher Stop-Loss (SL) 5.750 USD Möglicher Take-Profit 1 (TP1) 6.600 USD 🧭 Fazit: Kakao im Rohstoff Trading – Bodenbildung mit Rebound-Potenzial 🍫📊 Nach Monaten extremer Preisschwankungen könnte der Kakaomarkt nun vor einer technischen Erholungsphase stehen.

Trader sollten die aktuelle Zone zwischen 5.750 und 6.000 USD genau beobachten – sie könnte sich als strategisch günstiger Einstiegsbereich für Long-Positionen erweisen. Kakao Chart (D1): Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *für monatliche Handelsumsätze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier - Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.