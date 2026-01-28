TRADINGIDEE des Tages 🔴 Kakao (28.01.2026)

Das Wichtigste in Kürze Kakao stabilisiert sich nahe Mehrjahrestiefs nach Panikverkauf.

Angebotsrückgang in Westafrika trifft auf schwachen US-Dollar.

Technisch stark überverkauft, Rebound im Rohstoff Trading möglich.

Trading Idee im Rohstoff Trading: Kakao vor möglicher Trendwende 🍫 Im Rohstoff Trading rückt Kakao wieder verstärkt in den Fokus. Nach monatelangen starken Kursverlusten hat Kakao seine Abwärtsbewegung nahe Zweijahrestiefs um 4.000 USD je Tonne vorerst gestoppt. In Kombination mit einem deutlich schwächeren US-Dollar und Angebotszurückhaltung wichtiger Produzenten ergibt sich eine interessante Trading Idee für eine technische Gegenbewegung. ► Kakao WKN: 570581 | ISIN: XC0005705816 | Ticker: COCOA Drei Key Takeaways – Trading Idee im Überblick Kakao stabilisiert sich nahe Mehrjahrestiefs nach Panikverkauf. Angebotsrückgang in Westafrika trifft auf schwachen US-Dollar. Technisch stark überverkauft, Rebound im Rohstoff Trading möglich. Fundamentale Lage: Angebot verknappt sich trotz schwacher Nachfrage 📉 Die aktuelle Situation am Kakaomarkt ist von gemischten Signalen geprägt – ein klassisches Umfeld für antizyklisches Rohstoff Trading: Westafrikanische Produzenten halten Ware zurück, da die aktuellen Preise als unattraktiv gelten

Die Elfenbeinküste , weltgrößter Produzent, meldete zwischen Oktober 2025 und Ende Januar 2026 –3,2 % geringere Lieferungen an die Häfen

Nigeria verstärkt das bullische Bild: Exporte im November: –7 % YoY Produktionsprognose 2025/26: –11 % YoY auf 305.000 Tonnen

Diese Zahlen deuten darauf hin, dass das Angebot spürbar unter Druck bleibt – ein wichtiger Stützfaktor für diese Trading Idee im Rohstoff Trading. Schwacher US-Dollar & Technik sprechen für Rebound ⚙️ Zusätzliche Unterstützung kommt vom Devisenmarkt. Der US-Dollar Index (USDIDX) notiert nahe Vierjahrestiefs, was Rohstoffe generell attraktiver macht. Aus technischer Sicht: RSI unter 30 → stark überverkaufte Marktlage

Vorangegangene Faktoren wie bessere Wetterbedingungen, steigende ICE-Lagerbestände und schwächere Nachfrage scheinen bereits eingepreist

Das aktuelle Preisniveau eignet sich für einen technischen Rebound-Versuch Mögliche Trading Idee: Long Kakao🎯 Setup (Rohstoff Trading): Mögliche Trade: Long ( Kaufen ) Kakao zum Marktpreis

Mögliche Stop Loss: 4.000 USD

Mögliche Take Profit: 4.850 USD Die Kursmarken wurden mittels Price-Action-Analyse identifiziert und bieten ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für kurzfristig orientierte Trader. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit: Antizyklische Trading Idee mit attraktivem Chancenprofil Diese Trading Idee im Rohstoff Trading setzt auf eine technische Gegenbewegung nach einer extremen Abwärtsphase. Fundamentale Angebotsrisiken, ein schwacher US-Dollar und klare technische Signale sprechen für einen kurzfristigen Rebound bei Kakao. Wie bei allen antizyklischen Trades bleibt ein konsequentes Risikomanagement entscheidend – das aktuelle Setup bietet dafür jedoch eine saubere Struktur. Kakao Rohstoff Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 28.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.