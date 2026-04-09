TRADINGIDEE des Tages 🔴 Nasdaq 100 (09.04.26)

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 über wichtigen EMAs

über wichtigen EMAs Mögliche Trading Idee

Fundamentale Unterstützung durch starke Earnings-Erwartungen

📈 Trading Idee: Nasdaq 100 mit starkem Long-Signal Die aktuelle Trading Idee im Nasdaq 100 basiert auf einer Kombination aus starkem technischen Ausbruch und verbesserten fundamentalen Rahmenbedingungen. Der Nasdaq 100 hat wichtige gleitende Durchschnitte überwunden und signalisiert damit eine mögliche Fortsetzung der Aufwärtsbewegung. Zusätzlich sorgt die geopolitische Entspannung im Nahen Osten für Rückenwind, während die bevorstehende Berichtssaison weiteres Potenzial für steigende Kurse bietet. ⚡ Key Takeaways Nasdaq 100 über wichtigen EMAs → klar bullishes Signal

Mögliche Trading Idee: Long im Nasdaq 100 mit definiertem Chance-Risiko-Verhältnis

Fundamentale Unterstützung durch starke Earnings-Erwartungen Technische Analyse: Nasdaq 100 im Aufwärtstrend Die aktuelle Lage im Nasdaq 100 spricht klar für eine bullishe Fortsetzung: Kurs über 50-, 100- und 200-Tage-EMA

RSI (14) bei 57,7 → moderates, gesundes Momentum

Struktur deutet auf möglichen Trendwechsel nach oben hin ➡️ Der Ausbruch über alle relevanten Durchschnittslinien ist ein starkes Signal innerhalb dieser Trading Idee und spricht für zunehmende Käuferdominanz. Mögliche Trading Idee für den Nasdaq 100 💡 Mögliches Trade-Setup: Möglicher Einstieg: Long ( Kaufen ) zum aktuellen Marktpreis

Möglicher Take Profit: 26.324 Punkte

Möglicher Stop Loss: 23.940 Punkte Das Setup basiert auf klassischer Price-Action-Analyse: Take Profit nahe vorheriger Hochs

Stop Loss unterhalb der letzten Konsolidierungszone ➡️ Attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für kurzfristig orientierte Trader. Fundamentale Treiber: Rückenwind für Tech-Aktien Neben der Technik liefert auch die fundamentale Seite Unterstützung: Geopolitische Entspannung Waffenruhe zwischen USA, Israel und Iran

Stabilisierung der Energiepreise

Rückkehr von Risikoappetit am Markt Earnings-Saison als Katalysator Steigende Gewinnschätzungen für US-Unternehmen

Positive Unternehmensausblicke

US-Tech-Sektor bleibt führend Der Nasdaq 100 profitiert besonders stark von positiven Gewinnrevisionen im Vergleich zu Europa. Marktpsychologie: Chancen statt Risiken Die aktuelle Marktstimmung hat sich deutlich gedreht: Rücksetzer werden eher als Kaufgelegenheiten gesehen

Anleger setzen auf Fortsetzung der Rally

Risiko durch Geopolitik bleibt, wird aber aktuell ausgeblendet ➡️ Diese Veränderung in der Wahrnehmung unterstützt die Trading Idee zusätzlich. Risiken im Blick behalten ⚠️ Trotz positiver Signale sollten Trader wachsam bleiben: Waffenruhe ist zeitlich begrenzt (2 Wochen)

Neue Spannungen könnten schnell zurückkehren

Technische Rücksetzer nach starkem Anstieg möglich Ein diszipliniertes Risikomanagement bleibt entscheidend. 🧠 Fazit Diese Trading Idee im Nasdaq 100 kombiniert starke technische Signale mit soliden fundamentalen Treibern. Der Ausbruch über wichtige EMAs sowie positive Gewinnerwartungen sprechen klar für weiteres Aufwärtspotenzial. Kurzfristig bleibt der Markt jedoch stark von geopolitischen Entwicklungen abhängig. Solange die Stimmung positiv bleibt und die Earnings überzeugen, könnte der Nasdaq 100 in Richtung des Take-Profit-Ziels bei 26.324 Punkten laufen. Für Trader ergibt sich damit eine spannende Gelegenheit – mit klar definiertem Risiko und attraktivem Upside. Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 09.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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