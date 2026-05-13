TRADINGIDEE des Tages 🔴 Nasdaq 100 (13.05.26)

Trading Idee: Nasdaq 100 vor möglicher Korrektur nach Rekordrally 📉

Die aktuelle Trading Idee im Nasdaq 100 richtet den Fokus auf eine mögliche kurzfristige Korrektur. Nach einem beeindruckenden Anstieg von mehr als 27 % seit Anfang April nähert sich der Technologieindex einer wichtigen psychologischen Marke bei 30.000 Punkten.

Während der langfristige Trend im Nasdaq 100 weiterhin bullish bleibt, mehren sich kurzfristig die Anzeichen für Gewinnmitnahmen und eine mögliche technische Gegenbewegung.

► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100

Trading Idee & Nasdaq 100 – Key Takeaways ⚡

Nasdaq 100 nach starker Rally überkauft

KI-Aktien treiben Index auf Rekordniveau

Kurzfristige Korrektur wird wahrscheinlicher

Nasdaq 100: KI-Boom treibt Bewertung auf hohes Niveau 🚀

Der Nasdaq 100 wird aktuell stark von Unternehmen aus dem KI- und Halbleitersektor dominiert. Aktien wie Nvidia, AMD, Broadcom oder Intel haben den Großteil der Rally getragen.

Diese Konzentration erhöht jedoch das Risiko im Nasdaq 100 deutlich. Kommt es bei einzelnen Schwergewichten zu Gewinnmitnahmen, könnte der gesamte Index schnell unter Druck geraten.

Zusätzlich liegen die Bewertungskennzahlen mittlerweile auf sehr hohen Niveaus:

Trailing P/E: etwa 35–38x

Forward P/E: rund 24–25x

Damit bleibt die aktuelle Bewertung ein zentraler Risikofaktor für diese Trading Idee.

Mögliche Trading Idee: Short-Setup im Nasdaq 100 📊

Die vorgestellte Trading Idee setzt auf eine kurzfristige Korrekturbewegung im Nasdaq 100:

Möglicher Einstieg: Short (Verkaufen) Nasdaq 100

Möglicher Take Profit 1: 28.700 Punkte

Möglicher Take Profit 2: 28.000 Punkte

Möglicher Stop Loss: 30.500 Punkte

Die Idee basiert auf einer möglichen Mean-Reversion nach der extrem dynamischen Aufwärtsbewegung der vergangenen Monate.

Nasdaq 100: Risiken werden aktuell unterschätzt 🌍

Ein wichtiger Punkt dieser Trading Idee ist, dass der Markt derzeit mehrere Risiken kaum einpreist:

Eskalation im Nahen Osten

Wieder steigende Inflation

Hawkishe Signale der US-Notenbank

Sollten sich diese Faktoren verschärfen, könnte der Nasdaq 100 deutlich korrigieren.

Trading Idee: Technische Lage spricht für Vorsicht

Auch aus technischer Sicht wirkt der Nasdaq 100 kurzfristig überhitzt. Die Rally verlief außergewöhnlich steil, wodurch die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung steigt.

Besonders die Marke von 30.000 Punkten könnte im Rahmen dieser Trading Idee als starke Widerstandszone und möglicher Bereich für Gewinnmitnahmen fungieren.

Fazit: Trading Idee setzt auf kurzfristige Nasdaq-100-Korrektur

Die aktuelle Trading Idee im Nasdaq 100 ist klar taktischer Natur. Der langfristige Trend bleibt zwar positiv, doch nach der starken Rally erscheint eine kurzfristige Korrektur zunehmend wahrscheinlich.

Anleger sollten daher sowohl die technische Überhitzung als auch geopolitische und geldpolitische Risiken genau beobachten. Eine Rücksetzung auf tiefere Unterstützungen wäre aktuell eher eine normale Marktbereinigung als ein vollständiger Trendwechsel.

Nasdaq 100 Index Chart (Daily Timeframe) Chartanalyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 13.05.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

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