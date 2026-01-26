TRADINGIDEE des Tages 🔴 Nasdaq 100 (26.01.2026)

Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 Index technisch konstruktiv, Konsolidierung unter Widerstand.

RSI bei 55 signalisiert intaktes Momentum mit weiterem Aufwärtsspielraum.

Earnings der Tech-Giganten könnten als Katalysator für den Ausbruch dienen.

Trading Idee für den Nasdaq 100 Index: Ausbruchspotenzial vor Earnings 📈 Diese Trading Idee für den Nasdaq 100 Index richtet sich an Trader, die von einer möglichen Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends profitieren möchten. Der Index konsolidiert aktuell knapp unter einer wichtigen Widerstandszone, während sowohl technische als auch fundamentale Faktoren ein konstruktives Gesamtbild liefern. Besonders im Vorfeld der anstehenden Tech-Earnings rückt der Nasdaq 100 erneut in den Fokus. ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 Drei Key Takeaways zur Trading Idee Nasdaq 100 Index technisch konstruktiv, Konsolidierung unter Widerstand. RSI bei 55 signalisiert intaktes Momentum mit weiterem Aufwärtsspielraum. Earnings der Tech-Giganten könnten als Katalysator für den Ausbruch dienen. Technische Analyse: Nasdaq 100 Index vor möglichem Ausbruch 🔧 Aus technischer Sicht zeigt sich der Nasdaq 100 Index weiterhin stabil. Der Kurs bewegt sich knapp unter der oberen Begrenzung einer aufsteigenden Dreiecksformation, einem klassischen Fortsetzungsmuster. Wichtige technische Punkte: Aufsteigendes Dreieck signalisiert zunehmenden Kaufdruck

20-Tage-RSI bei rund 55 , was auf gesunde Trendstärke ohne Überhitzung hindeutet

Konsolidierung erfolgt oberhalb wichtiger kurzfristiger Unterstützungen Historisch lösen sich solche Formationen häufig nach oben auf, sofern das Momentum erhalten bleibt – ein zentrales Argument für diese Trading Idee. Fundamentaler Rückenwind: Earnings & Fed im Blick 🏦 Auch fundamental spricht vieles für den Nasdaq 100 Index. In den kommenden Sitzungen legen mehrere Schwergewichte ihre Quartalszahlen vor, darunter Apple, Microsoft, Meta und Tesla. Diese Unternehmen sind eng mit strukturellen Wachstumsthemen wie Künstlicher Intelligenz, Cloud-Computing und digitalem Konsum verknüpft. Weitere unterstützende Faktoren: Analysten zeigen sich überwiegend konstruktiv , teils mit Aufwärtsrevisionen bei Gewinnschätzungen

Der Markt rechnet damit, dass die US-Notenbank (FOMC) die Zinsen unverändert lässt

Ein stabiles geldpolitisches Umfeld reduziert Gegenwind für Wachstumsaktien Diese Kombination verstärkt das bullishe Szenario für den Nasdaq 100 Index. Mögliche Trading Idee: Long im Nasdaq 100 Index 📊 Instrument: Nasdaq 100 Index

Richtung: Long (Kaufen) Möglicher Einstieg: zum Marktpreis

Möglicher Take Profit: 26.300 Punkte

Möglicher Stop Loss: 25.300 Punkte Die Trading Idee setzt auf einen Ausbruch aus der Konsolidierung nach oben. Der Stop Loss liegt unterhalb der jüngsten Unterstützungszone und begrenzt das Risiko klar, falls das Szenario nicht aufgeht. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit: Nasdaq 100 Index bietet attraktive Trading Idee Diese Trading Idee im Nasdaq 100 Index kombiniert ein sauberes technisches Setup mit einem unterstützenden fundamentalen Umfeld. Die Nähe zur Widerstandszone erhöht zwar kurzfristig die Spannung, bietet aber gleichzeitig ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis für Long-Positionen. Solange Momentum und Earnings-Erwartungen stabil bleiben, überwiegen die Chancen auf der Oberseite. Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

