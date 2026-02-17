TRADINGIDEE des Tages 🔴 Nasdaq 100 Index (17.02.26)

Das Wichtigste in Kürze Der Nasdaq 100 Index testet eine zentrale technische Unterstützung bei 24.500 Punkten.

Fundamentale Daten (Gewinnwachstum + positive Ausblicke) sprechen gegen eine nachhaltige Trendwende nach unten.

Die aktuelle Marktphase bietet eine mögliche Trading Idee mit klar definiertem Chance-Risiko-Verhältnis.

📈 Trading Idee: Nasdaq 100 Index vor möglicher Trendfortsetzung Der Nasdaq 100 Index notiert aktuell im unteren Bereich seiner jüngsten Konsolidierungszone und nähert sich einer wichtigen Unterstützung bei 24.500 Punkten. Nach der jüngsten Korrektur im Software- und IT-Sektor stellt sich für viele Anleger die Frage: Handelt es sich um den Beginn einer größeren Abwärtsbewegung – oder um eine neue mögliche Trading Idee auf der Long-Seite? Die Kombination aus soliden Unternehmensgewinnen und einer technischen Unterstützungszone spricht aktuell für eine potenzielle Gegenbewegung im Nasdaq 100. ► Nasdaq 100 WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 | Ticker: US100 ✅ Drei Key Takeaways Der Nasdaq 100 Index testet eine zentrale technische Unterstützung bei 24.500 Punkten. Fundamentale Daten (Gewinnwachstum + positive Ausblicke) sprechen gegen eine nachhaltige Trendwende nach unten. Die aktuelle Marktphase bietet eine mögliche Trading Idee mit klar definiertem Chance-Risiko-Verhältnis. 🔎 Fakten zum Nasdaq 100 Index Der Nasdaq 100 Index handelt nahe der Unterstützung bei 24.500 Punkten

Gewinnwachstum der letzten Berichtssaison: +16% Jahr-zu-Jahr

Erwartetes Gewinnwachstum im nächsten Quartal: bis zu +20% Jahr-zu-Jahr

Rückgang im Software-Sektor ausgelöst durch Sorgen rund um personalisierte KI-Lösungen Die jüngste Schwäche im Technologiesektor wurde primär durch Unsicherheiten bezüglich KI-Monetarisierung und möglicher Überinvestitionen (CAPEX-Risiken) ausgelöst – weniger durch eine tatsächliche Verschlechterung der Fundamentaldaten. 💡 Konkrete Trading Idee auf den Nasdaq 100 Strategie: Mögliche Long-Position auf den Nasdaq 100 Index zum Marktpreis Möglicher Take Profit (TP): TP1: 25.200 Punkte

TP2: 25.800 Punkte Möglicher Stop Loss (SL): 24.100 Punkte Die Idee basiert auf der Annahme, dass der Bereich um 24.500 Punkte als technische Unterstützung fungiert und eine Gegenbewegung in Richtung der oberen Konsolidierungszone ermöglicht. 📊 Fundamentale Einschätzung Die jüngste Abwärtsbewegung wirkt eher wie eine „Narrativ-Korrektur“ als eine strukturelle Schwäche. Der Nasdaq 100 Index ist deutlich breiter aufgestellt als nur der Software-Sektor. Große Technologie- und Halbleiterunternehmen sowie andere Wachstumswerte tragen maßgeblich zur Indexstabilität bei. Zudem: Solides Gewinnwachstum

Positive Unternehmens-Guidance

Keine klare Verschlechterung der Makrodaten Diese Faktoren reduzieren das Risiko, dass die aktuelle Korrektur fundamental begründet ist. Fazit Der Nasdaq 100 Index befindet sich in einer entscheidenden technischen Zone. Während kurzfristige KI-Narrative für Unsicherheit sorgen, bleiben die fundamentalen Daten robust. Aus technischer und fundamentaler Sicht bietet sich aktuell eine strukturierte mögliche Trading Idee auf der Long-Seite an – mit klar definiertem Stop-Loss und attraktiven Kurszielen. Wie immer gilt: Das Setup basiert auf Wahrscheinlichkeiten, nicht auf Gewissheit. Ein diszipliniertes Risikomanagement bleibt entscheidend. Nasdaq 100 Index Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. AKTION: Gratis-Aktie zur Kontoeröffnung bei XTB Eröffne dein neues, erstes Handelskonto bei XTB und erhalte nach erster Einzahlung deine Gratis-Aktie von Hugo Boss

Handel bei XTB Aktien & ETF zu 0 Euro Orderkommission, solange Du unter 100.000 Euro Handelsumsatz/Monat bleibst! Bis zu dieser Grenze streicht XTB die Ordergebühr!

Alle Details zur Aktion hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.