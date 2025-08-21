Fakten zur aktuellen NASDAQ Marktlage Der US100 (Nasdaq 100) verzeichnete eine Abwärtskorrektur von rund 4 % gegenüber den jüngsten Höchstständen.

Der RSI-Indikator auf Wochenbasis (14) liegt derzeit bei 47,5 Punkten – dem niedrigsten Wert seit Monatsbeginn. Dies deutet auf eine mögliche Stabilisierung hin. Trading Idee des Tages: NASDAQ Long-Setup Möglicher Trade: : Long-Position auf den Nasdaq / US100 zum Marktpreis

Möglicher SL, Stop-Loss: 22.800 Punkte

Mögliche Kursziele (Targets, Take-Profit): 24.055 Punkte ► Nasdaq | WKN: A0AE1X | ISIN: US6311011026 Nasdaq Prognose & Marktmeinung Die jüngste Abwärtsbewegung im Nasdaq drückte die Kurse deutlich unter die Hochs, während der RSI (14) im Wochenchart auf 47,5 Punkte fiel. Dieses Niveau könnte ein Signal für eine bevorstehende Erholung sein – ähnlich wie zu Monatsbeginn, als sich der Aufwärtstrend nach einer Korrektur fortsetzte.

Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Fundamentale Unterstützung Die Fundamentaldaten sprechen ebenfalls für Stärke: Rund 80 % der S&P-500-Unternehmen übertrafen die Umsatzprognosen.

Die positiven Überraschungen sind die größten seit vielen Jahren.

Besonders der Technologiesektor und Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz treiben das Gewinnwachstum und die Marktkapitalisierung in den USA. Im 2. Quartal 2025 stieg der Gewinn (EPS) der S&P-500-Unternehmen um 11,8 % im Vergleich zum Vorjahr. Für das gesamte Jahr 2025 wird ein weiteres Gewinnwachstum von 9–10 % erwartet.

FAZIT Die aktuelle Prognose spricht für eine mögliche Long-Position auf den Nasdaq / US100 mit möglichenKursziel von 24.055 Punkten und einem möglichen Stop-Loss bei 22.800 Punkten. Anleger sollten jedoch die erhöhte Volatilität des Index beachten, da dynamische Kursschwankungen jederzeit auftreten können.

👉 Diese Trading Idee kombiniert technische Analyse mit soliden Fundamentaldaten und liefert eine Nasdaq Prognose für den 21.08.2025. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link Empfohlene Ausbildungsartikel zum Thema Index Trading: So handeln Sie große Märkte gezielt

→ Dieser Artikel erklärt, wie Indizes wie der Nasdaq 100 im Trading genutzt werden können – insbesondere im Kontext von Volatilität, technischen Signalen und Long‑Positionen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.