Fakten Nach Handelsschluss an der Wall Street wird Nvidia (NVDA.US) seine Finanzzahlen für das Kalender-Q2 2025 veröffentlichen. Der Nasdaq 100 (US100) bewegt sich aktuell seitwärts und notiert mit +0,03% leicht im Plus, während Nvidia die gestrige Sitzung nahe eines Allzeithochs beendete. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen ►Nasdaq WKN A0AE1X | ISIN US6311011026 | Ticker: Nasdaq 100 Laut FactSet-Daten (Stand 8. August, mit 90% berichteten S&P 500-Unternehmen) haben 81% der Unternehmen die Erwartungen sowohl beim Gewinn je Aktie (EPS) als auch beim Umsatz übertroffen. Durchschnittliches EPS-Wachstum im Jahresvergleich: +11,8% , das dritte Quartal in Folge mit zweistelligen Zuwächsen.

Das Wort „Rezession“ tauchte in nur 8 Earnings Calls auf – weit unter dem 5-Jahres-Schnitt von 61 (Median) bzw. 74 (Mittelwert).

Berichtete Gewinne lagen im Schnitt 8,4% über den Prognosen – ebenfalls deutlich über dem 10-Jahres-Durchschnitt von 6,9%. Trading Idee des Tages Mögliche Position: Long-Position auf den Nasdaq 100 (US100) zum aktuellen Marktpreis.

Long-Position auf den Nasdaq 100 (US100) zum aktuellen Marktpreis. Mögliches Kursziel (Take Profit): 23.995 Punkte

Möglicher Stop-Loss: 23.281 Punkte Einschätzung & Nasdaq Prognose Die Kombination aus einer starken US-Berichtsaison und der Aussicht auf baldige Zinssenkungen der Federal Reserve stützt die Annahme einer weiterlaufenden Rally an den Aktienmärkten. Der Nasdaq 100 handelt nahe seiner Allzeithochs, was als „magnetischer“ Anziehungspunkt wirken könnte. Sollte Nvidia starke Ergebnisse und einen optimistischen Ausblick liefern, könnte dies als zusätzlicher bullisher Impuls fungieren und die Kurse weiter antreiben. Unsere Nasdaq Prognose könnte daher wie folgt lauten: Aufwärtsbewegung mit Potenzial in Richtung 23.995 Punkte. Das Risiko könnten wir durch den Stop-Loss bei 23.281 Punkten begrenzen, welcher mit dem 23,6%-Fibonacci-Retracement des Rücksetzers Mitte August korreliert. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 27.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 👉 Fazit: Die Trading Idee des Tages ist ein Long-Setup auf den Nasdaq 100 – getragen von positiven Unternehmenszahlen, starkem Momentum und der Aussicht auf geldpolitische Lockerung. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

Jetzt für Neukunden als Aktion zusätzlich eine Gratiskaktie erhalten

Details und Teilnahmebedingungen über den Link

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.