TRADINGIDEE des Tages 🔴 NATGAS (03.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Technische Indikatoren sprechen klar für Short

Fundamentale Schwäche: Angebot hoch, Nachfrage rückläufig

Charttechnisches Muster: Double-Top als Trendwendesignal

Für Trader, die aktiv im CFD Trading unterwegs sind, bietet sich aktuell eine spannende Trading Idee im Rohstoffsektor: Natural Gas (NATGAS) zeigt nach einer extremen Rally von über 75 % in nur drei Monaten deutliche Anzeichen einer Überhitzung.

Mehrere technische Signale deuten auf eine bevorstehende Korrektur hin – unterstützt durch schwächere Fundamentaldaten und ein charttechnisches Double-Top.

Nachfolgend findest du eine optimierte Analyse inklusive Kurszielen, Risiko-Management und Hintergrundfakten. ► NATGAS WKN: 621338 | ISIN: GB0031668469 | Ticker: NATGAS 🚀 Key Takeaways 📊 1. Technische Indikatoren sprechen klar für Short Mehrere technische Faktoren untermauern die Trading Idee: Starker Widerstand bei 4,9–4,94 USD (FIBO-0-Level & historische Zone 2017 / Anfang 2025)

RSI (14) bei 68,1 → überkauft, erhöhtes Korrekturpotenzial

MACD-Signal: Signallinie kreuzt MACD von oben → Momentumverlust

EMA100 < EMA200: Markt handelt weiter im übergeordneten Abwärtstrend Diese Konstellation stützt ein bevorstehendes Abwärts-Szenario. 🛢️ 2. Fundamentale Schwäche: Angebot hoch, Nachfrage rückläufig Auch die fundamentale Seite unterstützt die Short-Strategie im CFD Trading: US-Produktion steigt weiter

Lagerbestände liegen über dem 5-Jahres-Durchschnitt

Verbrauchsprognosen ~5 % schwächer als im letzten Winter

Markt hat Exportanstieg & Europas Abkehr von russischem Gas 2026 bereits eingepreist Der Markt befindet sich in einer Übertreibungsphase, die statistisch oft zu deutlichen Rücksetzern führt. 🧩 3. Charttechnisches Muster: Double-Top als Trendwendesignal Der Bereich um 4,9–4,94 USD hat sich erneut als starke Widerstandszone erwiesen – exakt wie in früheren Marktphasen.

Dieses Verhalten entspricht einer klassischen Double-Top-Formation, die häufig eine größere Abwärtsbewegung einleitet.

Kombiniert mit überkauften Oszillatoren steigt die Wahrscheinlichkeit eines Trendwechsels deutlich. 📉 Mögliche Trading Idee Parameter Empfehlung Möglicher Trade NATGAS SHORT Möglicher Einstieg Marktpreis Mögliches Ziel 4,17 USD Möglicher Stop 5,62 USD Diese Struktur bietet ein attraktives CRV, ideal für aktives CFD Trading. Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 🧠 Fazit: CFD Trading auf NATGAS – starke Short-Chance bei klaren Signalen Die Kombination aus überkauften technischen Indikatoren, fundamentalem Gegenwind und einer markanten Widerstandszone macht NATGAS zu einer hochinteressanten Trading Idee für Short-orientierte CFD-Trader. ✔ Pro Short Überkauft (RSI)

Momentumverlust (MACD)

Widerstand & Double-Top bestätigt

Fundamentale Belastungen (Angebot > Nachfrage) ✖ Risiken Hohe Volatilität im Energiesegment

Witterungsfaktoren können Nachfrage kurzfristig ändern Fazit:

