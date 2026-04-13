TRADINGIDEE des Tages 🔴 NATGAS (13.04.26)

Das Wichtigste in Kürze Überverkauftes Niveau

Geopolitik treibt Risiko

Trading Idee

Im CFD Trading entstehen besonders interessante Chancen, wenn fundamentale Engpässe auf überverkaufte Märkte treffen. Genau dieses Szenario zeigt sich aktuell beim Erdgaspreis (NATGAS). Nach einem deutlichen Rückgang notiert der Markt auf Mehrmonatstiefs – gleichzeitig verschärfen geopolitische Spannungen die Angebotslage. Diese Kombination liefert eine spannende Trading Idee im CFD Trading mit Potenzial für eine kräftige Gegenbewegung. ► NATGAS WKN: 621338 | ISIN: GB0031668469 | Ticker: NATGAS ⚡ Key Takeaways 📉 Überverkauftes Niveau: RSI bei rund 35 signalisiert Schwächephase.

🌍 Geopolitik treibt Risiko: Gespräche zwischen USA und Iran gescheitert.

🎯 Trading Idee: Long-Szenario mit Ziel bei 3,5 USD. 📊 Fundamentale Analyse: Angebotsrisiken im Fokus Die aktuelle Trading Idee im CFD Trading basiert auf einem angespannten Marktumfeld: 👉 Wichtige Faktoren: 🛢️ Blockade der Straße von Hormus

⚠️ beschädigte Förderinfrastruktur

🌍 Katar produziert rund 30 % des globalen Angebots Diese Faktoren sorgen für strukturelle Engpässe und könnten den Preis nach oben treiben. 🌍 Geopolitische Lage als Treiber im CFD Trading Ein entscheidender Einflussfaktor: ❌ Friedensverhandlungen zwischen USA und Iran gescheitert

⚠️ steigendes Risiko weiterer Eskalationen Solche Entwicklungen führen im CFD Trading häufig zu starken Gegenbewegungen – besonders bei Rohstoffen. 📈 Technische Analyse: Erholungspotenzial vorhanden Auch die technische Lage unterstützt die Trading Idee: 📉 RSI (14) bei 35,4 → nahe überverkauftem Bereich

📊 Mehrmonatstief erreicht

🔄 Potenzial für technische Gegenbewegung Diese Konstellation deutet auf eine mögliche kurzfristige Erholung hin. 📈 Mögliches CFD Trading Setup: Long in NATGAS Auf Basis der aktuellen Marktsituation ergibt sich folgende Trading Idee im CFD Trading: 📍 Position: Long NATGAS zum Marktpreis 🎯 Möglicher Take Profit: 3,5 USD 🛑 Möglicher Stop Loss: 2,4 USD Dieses Setup basiert auf der Annahme, dass die Angebotsknappheit und technische Erholung den Preis steigen lassen. ⚠️ Risiken für die Trading Idee Auch bei klaren Setups gibt es Risiken: 🤝 überraschende Einigung im Konflikt

📉 Rückgang geopolitischer Spannungen

🛢️ schnelle Wiederherstellung der Produktion Ein konsequentes Risikomanagement bleibt entscheidend. 🧾 Fazit: Spannende Trading Idee im CFD Trading Die aktuelle Marktlage liefert eine interessante Trading Idee im CFD Trading im Erdgasmarkt. Die Kombination aus geopolitischen Risiken, Angebotsknappheit und technischer Überverkauftheit spricht für eine mögliche Erholung. Solange die fundamentalen Risiken bestehen bleiben, könnte eine Bewegung in Richtung 3,5 USD realistisch sein. NATGAS Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.04.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsprodukt notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

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