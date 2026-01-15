TRADINGIDEE des Tages 🔴 NATGAS (15.01.26)

Das Wichtigste in Kürze Wetterprognosen sprechen für steigende Nachfrage

Technische Analyse: Überverkauft & Trendstruktur intakt

Angebotsseite liefert zusätzlichen Support

Diese Trading Idee richtet sich an aktive Trader, die Chancen im CFD Trading suchen. Der Erdgaspreis (NATGAS) ist seit Anfang Dezember stark gefallen und befindet sich aktuell in einem technisch wie fundamental spannenden Bereich. Während der Markt weiterhin schwache Preise einpreist, deuten Wetterprognosen, Produktionsdaten und technische Indikatoren auf eine mögliche korrigierende Aufwärtsbewegung hin. ► Erdags WKN: 621338 | ISIN: GB0031668469 | Ticker: NATGAS 🚀 Key Takeaways ❄️ 1. Wetterprognosen sprechen für steigende Nachfrage Fundamentale Unterstützung kommt von der Wetterseite: 🌡️ NOAA prognostiziert deutliche Abkühlung in den nächsten 8–14 Tagen

🏭 Besonders betroffen: Mittlerer Westen der USA

🔥 Heiztage deutlich über dem Durchschnitt

📈 Höhere Nachfrage nach Erdgas wahrscheinlich Diese Faktoren werden vom Markt aktuell nur unzureichend eingepreist und liefern Rückenwind für diese Trading Idee im CFD Trading. 📉 2. Technische Analyse: Überverkauft & Trendstruktur intakt Auch die Charttechnik stützt das Long-Szenario: 📊 RSI (14) bei 39 → klar überverkaufte Marktlage

📈 EMA100 über EMA200 (bullishes Kreuz seit November)

🔄 Wachstumsfreundliche Trendstruktur bleibt erhalten

📐 Preise bewegen sich unterhalb fairer Bewertungsniveaus Der Rückgang hat aus technischer Sicht einen rationalen Korrekturbereich überschritten, was das Risiko einer Gegenbewegung erhöht. ⛽ 3. Angebotsseite liefert zusätzlichen Support Ein Blick auf die Angebotsdaten verstärkt das Setup: 🛢️ EIA meldet rückläufige Gasproduktion

📉 Sinkendes Angebot trifft auf steigende Nachfrage

⚖️ Markt ignoriert aktuell diese fundamentale Unterstützung Diese Konstellation spricht für ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis im CFD Trading. 📊 Konkrete Trading Idee (CFD Trading Setup) 🔹 Markt: Erdgas (NATGAS)

🔹 Position: Long (Kaufen)

🔹 Einstieg: Zum aktuellen Marktpreis

🎯 Mögliches Kursziel: 4,15

🛑 Mögliches Stop-Loss: 2,50 Die Zielzone basiert auf früheren Korrekturbewegungen sowie Fibonacci-Niveaus, der Stop-Loss wurde defensiv gewählt, um das Risiko klar zu begrenzen. 📌 Fazit: Trading Idee mit attraktivem CFD-Trading-Setup Diese Trading Idee kombiniert Fundamentalanalyse (Wetter & Produktion) mit technischer Analyse (RSI, EMA, Trendstruktur). Erdgas zeigt aktuell eine seltene Kombination aus überverkaufter Marktlage und fundamentaler Unterstützung. 🟢 Chancen Überverkaufter Markt mit Korrekturpotenzial

Steigende Nachfrage durch Kältewelle

Sinkende Produktion als Preistreiber 🔴 Risiken Volatilität im Energiemarkt

Unerwartete Wetteränderungen

Makroökonomische Einflüsse Fazit:

Für erfahrene Trader bietet diese Trading Idee im CFD Trading ein interessantes, klar strukturiertes Setup mit attraktivem Chance-Risiko-Profil – vorausgesetzt, ein konsequentes Risikomanagement wird eingehalten. NATGAS Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 15.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.