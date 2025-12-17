TRADINGIDEE des Tages 🔴 NZDCAD (17.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Technische Schwäche: NZDCAD klar unter dem EMA100

Fundamentaldaten belasten den Neuseeland-Dollar

Kanada als Gegenpol: Starke Daten stützen den CAD

Diese Trading Idee richtet sich an aktive Trader, die im Forex Trading gezielt von fundamentalen und technischen Divergenzen profitieren möchten. Das Währungspaar NZDCAD zeigt seit Wochen strukturelle Schwäche, während sich die fundamentalen Rahmenbedingungen zunehmend zugunsten des kanadischen Dollars verschieben.

In dieser Analyse kombinieren wir Charttechnik, Makrodaten und Zentralbank-Kommentare, um ein klar strukturiertes Short-Setup im Forex Trading abzuleiten. ► NZDCAD WKN: A1RRD1 | ISIN: XC000A1RRD16 | Ticker: NZDCAD 🚀 Key Takeaways 📉 1. Technische Schwäche: NZDCAD klar unter dem EMA100 Aus technischer Sicht liefert NZDCAD ein sauberes bärisches Signal: Seit dem 18. September 2025 handelt das Währungspaar unter dem exponentiellen 100-Tage-Durchschnitt (EMA100)

Der EMA100 fungiert seither als dynamischer Widerstand

Erholungen wurden konsequent verkauft Diese Struktur spricht für einen intakten Abwärtstrend und bietet eine solide technische Grundlage für diese Trading Idee im Forex Trading. 🏦 2. Fundamentaldaten belasten den Neuseeland-Dollar Auch fundamental spricht vieles gegen den NZD: Leistungsbilanzdefizit Q3: –8,37 Mrd. NZD (erwartet: –7,62 Mrd. NZD)

Höchste Arbeitslosenquote seit 2020

Fallende Immobilienpreise dämpfen den Konsum Zudem sorgte eine Aussage von RBNZ-Gouverneurin Anna Breman für neue Unsicherheit: „Es besteht immer noch eine geringe Wahrscheinlichkeit, aber es ist dennoch eine Wahrscheinlichkeit, dass wir in naher Zukunft eine weitere Zinssenkung vornehmen werden.“ Die Märkte hatten zuvor ein Ende des Lockerungszyklus eingepreist. Diese Relativierung erhöht nun wieder den geldpolitischen Druck auf den NZD. 3. Kanada als Gegenpol: Starke Daten stützen den CAD Im Gegensatz dazu präsentiert sich Kanada fundamental deutlich robuster: Arbeitsmarkt: +53,6 Tsd. neue Stellen (Konsens: –1,5 Tsd.)

Inflation: 2,2 % und damit leicht über dem Ziel

Sinkende Wahrscheinlichkeit weiterer Zinssenkungen durch die Bank of Canada Diese Kombination aus stabiler Inflation und überraschend starkem Arbeitsmarkt stärkt den kanadischen Dollar deutlich und unterstützt das Short-Szenario im NZDCAD. 📌 Mögliches Forex-Trading-Setup 🔴 Mögliche Richtung: Short (Verkauf)

💱 Währungspaar: NZDCAD

🎯 Möglicher Take Profit 1: 0,78700

🎯 Möglicher Take Profit 2: 0,78000

🛑 Möglicher Stop-Loss: 0,80800 📌 Fazit: Trading Idee mit klarem Chancen-Risiko-Profil im Forex Trading Diese Trading Idee kombiniert eine saubere technische Abwärtsstruktur mit klaren fundamentalen Argumenten. Während der Neuseeland-Dollar durch schwache Makrodaten und geldpolitische Unsicherheit belastet wird, profitiert der kanadische Dollar von stabilen Konjunktursignalen. 🟢 Chancen Intakter Abwärtstrend unter dem EMA100

Belastende NZD-Fundamentaldaten

Starke CAD-Arbeitsmarktdaten

Klar definierte Ziel- und Stop-Niveaus 🔴 Risiken Positive Überraschung bei neuseeländischen BIP-Daten

Unerwartet dovishe Wendung der Bank of Canada

Kurzfristige technische Gegenbewegungen Fazit:

Für erfahrene Trader bietet diese Trading Idee im Forex Trading ein strukturiertes Short-Setup mit nachvollziehbarer Argumentation. Konsequentes Risikomanagement bleibt dabei entscheidend. NZDCAD Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 17.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.