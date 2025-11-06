NZDCAD Prognose & Tradingidee des Tages – Short Setup mit klaren Kurszielen

Das Wichtigste in Kürze Abwärtstrend bestätigt

Technische Bestätigung durch Overbalance

Konkrete Tradingstrategie: Short Setup

Das Währungspaar NZDCAD befindet sich seit Ende Oktober in einem klaren Abwärtstrend. Nach einem kurzzeitigen Anstieg prallte der Kurs an einem wichtigen horizontalen Widerstand bei 0,7995 ab. Diese Zone diente bereits in der Vergangenheit als Schlüsselbereich und bestätigt die übergeordnete Schwäche des neuseeländischen Dollars gegenüber dem kanadischen Dollar. ►NZDCAD | Ticker: NZD/CAD ✅ Drei Key Takeaways Abwärtstrend bestätigt:

Der NZDCAD bleibt klar im Abwärtstrend, nachdem der Kurs an der entscheidenden Widerstandsmarke von 0.7995 abgeprallt ist.

Technische Bestätigung durch Overbalance:

Laut Overbalance-Methodik spricht die aktuelle Struktur auf dem H4-Chart für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung, solange der Kurs unterhalb der Widerstandszone bleibt.

Konkrete Tradingstrategie:

Die empfohlene Tradingidee des Tages ist ein Short-Setup mit Zielzonen bei 0.7953 und 0.7932 sowie einem Stop-Loss bei 0.8005. Technische Analyse:

Im H4-Chart ist deutlich zu erkennen, dass der Kurs die obere Begrenzung der 1:1-Struktur erreicht hat. Diese Bewegung deutet auf eine mögliche Fortsetzung der Abwärtsbewegung hin. Nach der Overbalance-Methodik bleibt die Abwärtstendenz intakt, solange sich der Kurs unterhalb der Widerstandszone bewegt. Tradingidee des Tages – Short auf NZDCAD: Möglicher Trade: Short-Position zum aktuellen Marktpreis

Mögliche Kursziele (Targets): 0.7953 und 0.7932

Möglicher Stop-Loss: 0.8005 Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 06.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Diese NZDCAD Prognose basiert auf technischer Analyse und aktuellen Marktreaktionen. Trader, die auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends setzen, könnten von dieser kurzfristigen Trading-Gelegenheit profitieren. Fazit:

Die heutige Tradingidee des Tages umfasst eine mögliche Short-Position auf NZDCAD mit engem Stop-Management. Solange der Widerstand bei 0,7995 hält, überwiegt das Abwärtspotenzial. Die nächsten Zielmarken könnten bei 0.7953 und 0.7932 liegen.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.