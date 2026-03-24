TRADINGIDEE des Tages 🔴 NZDUSD (24.03.26) 🚨

Das Wichtigste in Kürze Abwärtstrend aktiv

Widerstand bestätigt

Trading Idee

Im Forex Trading ergeben sich besonders interessante Chancen, wenn technische Widerstände und Trendstrukturen zusammenkommen. Genau das zeigt sich aktuell beim Währungspaar NZDUSD. Nach einer kurzfristigen Erholung ist der Kurs an einem wichtigen Widerstand gescheitert und könnte nun wieder in den übergeordneten Abwärtstrend übergehen. Diese Trading Idee im Forex Trading basiert auf klaren technischen Signalen und liefert ein konkretes Setup für Trader. ► NZDUSD WKN: A0G85A | ISIN: XC000A0G85A0 | Ticker: NZDUSD ⚡ Key Takeaways 📉 Abwärtstrend aktiv: NZDUSD befindet sich seit Januar 2026 im kurzfristigen Downtrend.

📊 Widerstand bestätigt: Reaktion am Bereich 0,5887 mit Verkaufsdruck.

🎯 Trading Idee: Short-Szenario mit Zielen bei 0,5765 und 0,5727. 📊 Technische Analyse: NZDUSD unter Druck Die aktuelle Chartstruktur liefert eine klare Trading Idee im Forex Trading: 📉 Kurs scheitert am Widerstand bei 0,5887

🔻 Kombination aus Fibonacci-Leveln (61,8 % & 38,2 %)

📊 Kurs bleibt unter dem 100-Perioden-Durchschnitt (H4) Diese Faktoren sprechen für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung. 📈 Forex Trading Setup: Short im NZDUSD Auf Basis der aktuellen Marktlage ergibt sich folgende Trading Idee: 📍 Mögliche Position: Short NZDUSD zum Marktpreis 🎯 Möglicher Take Profit: TP1: 0,5765

TP2: 0,5727 🛑 Möglicher Stop Loss: 0,5895 Dieses Setup basiert auf der Annahme, dass der Widerstand weiterhin hält und der Abwärtstrend intakt bleibt. 🔎 Warum diese Trading Idee im Forex Trading interessant ist Diese Trading Idee im Forex Trading kombiniert mehrere starke Signale: 📉 klarer Abwärtstrend

📊 Bestätigung durch technischen Widerstand

📈 zusätzliche Indikatoren wie gleitender Durchschnitt Solche Konstellationen erhöhen die Wahrscheinlichkeit für trendfolgende Trades. ⚠️ Risiken im Forex Trading Auch bei klaren Setups gibt es Risiken: 📈 Ausbruch über den Widerstand bei 0,5887

🔄 Trendwechsel durch fundamentale Faktoren

📊 kurzfristige Volatilität Ein konsequentes Risikomanagement bleibt daher entscheidend. 🧾 Fazit: Klare Trading Idee im Forex Trading Die aktuelle Situation im NZDUSD liefert eine gut strukturierte Trading Idee im Forex Trading. Der Abprall am Widerstand sowie die übergeordnete Trendstruktur sprechen für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung. Solange der Kurs unterhalb von 0,5887 bleibt, könnten die Ziele bei 0,5765 und 0,5727 in den Fokus rücken. NZDUSD Chart (H4) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.03.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.