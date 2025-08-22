NZDUSD Prognose: Technische Lage Das Währungspaar NZDUSD ist unter die wichtige Unterstützung bei 0,5900 gefallen, die seit April gehalten hatte. Auf dem D1-Chart kreuzte zudem die EMA30 unter die EMA100, ein klar bärisches Signal. ►NZDUSD: WKN: A0G85A | ISIN: XC000A0G85A0 | Ticker: NZD/USD Nach dem Kursrückgang am Mittwoch infolge der RBNZ-Entscheidung gelang es dem Paar nicht, über das 50%-Fibonacci-Retracement zurückzukehren. Damit bleibt der Abwärtstrend intakt. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Tradingidee des Tages: Short-Setup Mögliche Tradingidee: Short (SELL) auf NZDUSD zum Marktpreis

Möglicher Take Profit (TP): 0,56690 (TP1), 0,55420 (TP2)

Möglicher Stop Loss (SL): 0,59000 Diese Tradingidee des Tages basiert auf einer Kombination aus fundamentalen Faktoren und technischer Analyse. Fundamentale Analyse: NZD im Abwärtstrend Die Neuseeland-Dollar-Prognose bleibt schwach. Nach der dovishen RBNZ-Entscheidung, bei der die Zentralbank den Leitzins senkte und weitere Lockerungen signalisierte, überwiegen die Risiken für das Wachstum. Belastungsfaktoren für den NZD: Hohe Arbeitslosigkeit in Neuseeland Abwanderung von Arbeitskräften Fokus der RBNZ auf Wachstumsrisiken trotz Inflation

Auf der Gegenseite könnte die US-Notenbank Fed mit einer eher hawkischen Haltung beim Jackson-Hole-Symposium überraschen. Steigende Kerninflation und ein starker PPI sprechen gegen schnelle Zinssenkungen. Selbst bei neutraler Haltung dürfte der USD kurzfristig gestützt bleiben, während die Märkte bereits weitere RBNZ-Senkungen einpreisen. Methodik der NZDUSD Prognose Die Tradingidee stützt sich auf: Charttechnik: EMA30/EMA100 Crossover, Fibonacci-Retracement (50% Widerstand, 61,8–78,6% als potenzielle Konsolidierungszone)

Fundamentale Analyse: Geldpolitik der RBNZ (Lockerung) vs. Fed (potenziell hawkisch)

Preisniveaus: TP und SL basierend auf Fibonacci-Zonen und Unterstützungsbereichen Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 👉 Fazit: Die aktuelle NZDUSD Prognose spricht für anhaltenden Abwärtsdruck. Mit der Short-Strategie bei 0,5900 ergibt sich eine attraktive Tradingidee des Tages. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto

