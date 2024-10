Fakten WTI-Rohöl steigt leicht auf 68 US-Dollar pro Barrel, als Hurrikan Helene auf den Golf von Mexiko trifft

Infolge des Hurrikans wurde die Ölförderung im Golf von Mexiko um mehr als 25 % eingestellt, und die Ölvorräte der USA befinden sich auf einem historischen Tiefstand.

Shell, BP und Chevron haben ihre Geschäftstätigkeit in der Region aufgrund des Hurrikans eingestellt. Der jüngste Hurrikan, der über den Golf hinwegfegte, führte dazu, dass die Produktion von etwa 700.000 Barrel pro Tag für mehrere Tage eingestellt werden musste, was einen kurzfristigen Anstieg der Ölpreise zur Folge hatte. Tradingidee: Handeln: Eine mögliche Long-Position auf OIL WTI zum Marktpreis

auf zum Marktpreis Mögliches Kursziel 1: $69.5

Mögliches Kursziel 2: $72

Möglicher Stopp, SL: $66.5 Background & Meinung: Die Lockerung der Geldpolitik in den USA und China hat dem Ölpreis in letzter Zeit nicht geholfen, aber wenn die USA eine Rezession vermeiden und China sich durch eine Ankurbelung der Nachfrage vor einer Deflation schützen will, könnte sich herausstellen, dass die negativen Aussichten für Öl gar nicht so eindeutig sind, insbesondere wenn wir die geopolitische Prämie (Naher Osten) berücksichtigen. Jüngste Prognosen der OPEC gehen davon aus, dass die langfristige Ölnachfrage hoch bleiben und im Jahr 2050 120 Millionen Barrel erreichen wird, was hauptsächlich auf Nicht-OECD-Länder zurückzuführen ist. Was die kurzfristigen Marktbedingungen betrifft, so könnte Öl weiterhin empfindlich auf den Dollar, die Inflationsdaten sowie die Lagerbestände reagieren, wobei die jüngsten EIA-Daten auf einen stärker als erwarteten Rückgang sowohl der Benzin- als auch der Rohöllagerbestände hindeuten. Der Golf von Mexiko, der jetzt durch Helene „lahmgelegt“ ist, macht laut EIA-Daten etwa 14 % der US-Ölproduktion und 5 % der Gasproduktion aus.

Das Bureau of Safety and Environmental Enforcement (BSEE) gab an, dass insgesamt etwa 450.000 Barrel Ölproduktion eingestellt wurden (25,25 % gestern und 19,81 % Gas). Der Hurrikan traf heute in Florida mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von etwa 175 km/h auf Land und erreichte damit fast die höchste Kategorie eines schweren Hurrikans. In Anbetracht dessen wäre eine mögliche Tradingidee für hochspekulative Trader, eine Long-Position auf OIL WTI einzunehmen, mit Zielwerten, die durch die Preisreaktionen zuvor festgelegt wurden, etwa 69,50 $ (die Spanne der Abwärtsbewegung vom 23. September und das Niveau, von dem aus der letzte Abwärtsimpuls am 25. September erfolgte 25) und 72 US-Dollar pro Barrel (lokale Höchststände nach dem letzten Abrollen) sowie einen defensiven Stop Loss bei 66,5 US-Dollar pro Barrel, was auf einen Test der Mindestwerte bei 65 US-Dollar hindeuten könnte.

