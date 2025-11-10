TRADINGIDEE des Tages 🔴 S&P 500 (10.11.25)

Das Wichtigste in Kürze US-Regierung auf dem Weg zur Einigung

Trumps Vorschlag sorgt für zusätzliche Impulse

Technische Einschätzung – Long Setup im S&P 500

Nach einer turbulenten Handelswoche zeigt sich der Markt wieder von seiner freundlicheren Seite. Die neue Trading Idee richtet sich an alle, die aktiv im CFD Trading unterwegs sind und kurzfristige Marktchancen suchen.

Zwei politische Impulse aus den USA könnten dem Markt frischen Schwung verleihen – und bieten Tradern interessante Einstiegsmöglichkeiten im S&P 500. ►S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: US500 ✅ Drei Key Takeaways 1️⃣ US-Regierung auf dem Weg zur Einigung Der US-Senat hat den ersten Gesetzesentwurf zur Wiederaufnahme der Regierungsgeschäfte verabschiedet – mit 60 zu 40 Stimmen. Damit zeichnet sich ein Ende des drohenden Shutdowns ab, was die Marktstimmung deutlich aufhellt.

👉 Ein stabiler politischer Rahmen wirkt sich oft positiv auf Aktienindizes aus. 2️⃣ 💵 Trumps Vorschlag sorgt für zusätzliche Impulse US-Präsident Donald Trump brachte öffentlich die Idee auf, Amerikanern 2.000 Dollar aus den Zolleinnahmen zu zahlen.

Obwohl dieser Vorschlag politisch schwer umsetzbar scheint, hat er die Risikobereitschaft an den Märkten gestärkt. Anleger und Trader werten das als kurzfristigen Stimmungsboost – positiv für den S&P 500. 3️⃣ 📊 Technische Einschätzung – Long Setup im S&P 500 Nach der Korrektur am Freitag konnte sich der S&P 500 stabilisieren. Fundamentale wie technische Signale sprechen für eine Erholung. Mögliche Long-Position zum Marktpreis

Möglicher Take Profit (TP): 6930

Möglicher Stop Loss (SL): 6710 👉 Im CFD Trading bietet diese Spanne ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis, vor allem für kurzfristig orientierte Trader. Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 🧠 Fazit: Trading Idee – S&P 500 bietet attraktive Long-Chance Die Kombination aus politischer Stabilisierung und neuen wirtschaftlichen Impulsen schafft kurzfristig günstige Bedingungen für einen Long-Einstieg im S&P 500.

Trader, die im CFD Trading aktiv sind, können diese Situation nutzen – vorausgesetzt, das Risikomanagement wird konsequent eingehalten. S&P 500 Chart (D1) Charttechnische Analyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.11.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.