Fakten Die Vereinigten Staaten haben ihre AAA-Bonität von Moody's verloren, und die US-Aktienindex-Futures eröffneten am Montagmorgen, dem 19. Mai, schwächer; gegen 11:30 Uhr deutscher Zeit fiel der S&P 500 / US500-Futures-Kontrakt um -1,29 % .

/ US500-Futures-Kontrakt um . Der S&P 500 Terminkontrakt hat sich von seinem lokalen Tiefstand von rund 4.840 Punkten am 7. April 2025 stark erholt und liegt derzeit bei rund 5.900 Punkten.

stark erholt und liegt derzeit bei rund 5.900 Punkten. Nach Schätzungen von The Budget Lab (Yale University) werden trotz der Zollsenkungen zwischen den USA und China im Mai 40 % der negativen Auswirkungen des „Handelskriegs“ weiterhin die US-Wirtschaft belasten.

(Yale University) werden trotz der Zollsenkungen zwischen den USA und China im Mai 40 % der negativen Auswirkungen des „Handelskriegs“ weiterhin die US-Wirtschaft belasten. The Budget Lab gibt an, dass der durchschnittliche US-Zollsatz derzeit bei 17,8 % liegt (nach 27,6 % vor den Senkungen für chinesische Importe) – immer noch der höchste Stand seit 1934.

The Budget Lab schätzt, dass die aktuellen Zollsätze die PCE-Inflationsrate um 1,7 % erhöhen und das durchschnittliche verfügbare Jahreseinkommen der US-Haushalte um rund 2.800 USD senken.

Außerdem schätzt das Budget Lab, dass die Arbeitslosigkeit in den USA in diesem Jahr um 0,4 Prozentpunkte steigen könnte, was einem Verlust von etwa 456.000 Arbeitsplätzen entspricht. ►S&P 500 WKN A0AET0 | ISIN US78378X1072 | Ticker: S&P 500 Tradingidee Eine mögliche SHORT-Position (für hochspekulative Trader) auf den S&P 500 / US500, zum Marktpreis

(für Trader) / US500, zum Marktpreis Mögliche Verlustbegrenzung, Stop Loss, SL: 5.980

Mögliche Gewinnmitnahmen, Take Profit, TP: 5.740 Background & Meinung Der S&P 500 gibt nach, nachdem er in Richtung der 6.000-Punkte-Marke geklettert war. Am Freitag stufte Moody's die Bonität der USA aufgrund des steigenden Haushaltsdefizits herab. Die Herabstufung selbst ist zwar nicht unbedingt negativ für Aktien und dürfte keine größeren Veränderungen am Anleihemarkt auslösen, dennoch beobachten wir am Montag Gewinnmitnahme-Druck. Wenn die Entscheidung von Moody's mit einer breiteren Neubewertung der Nachhaltigkeit der jüngsten Rallye einhergeht (insbesondere angesichts der Tatsache, dass laut Schätzungen des Budget Lab der Yale University viele der negativen Auswirkungen der Handelszölle noch nicht vollständig in der US-Wirtschaft zum Tragen gekommen sind), ist damit zu rechnen, dass der Index die EMA200 (rote Linie) in der Nähe der 5.740-Punkte-Marke erneut testen wird. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aufgrund dessen wäre die mögliche Tradingidee für hochspekulative Trader, eine Short-Position auf den S&P 500 zum Marktpreis zu eröffnen, mit einem möglichen Stop-Loss bei dem jüngsten lokalen Hoch nahe 5.980 und einem möglichen Take-Profit-Ziel bei 5.740 – positioniert zwischen den 71,6 % und 61,8 % Fibonacci-Retracement-Niveaus der jüngsten Aufwärtswelle und ausgerichtet auf den exponentiellen gleitenden Durchschnitt EMA200. Quelle: xStation5 von XTB Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

