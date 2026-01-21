TRADINGIDEE des Tages 🔴 S&P 500 (21.01.2026)

Das Wichtigste in Kürze Technische Indikatoren wie RSI und Volumen sprechen für eine Fortsetzung der Erholung im S&P 500 Index.

Fundamentale Faktoren und attraktive Bewertungen stützen die bullishe Trading Idee vor der Earnings Season.

Klare Risikosteuerung durch definierten Stop Loss und Take Profit erhöht die Planbarkeit des Trades.

Trading Idee für den S&P 500 Index Diese Trading Idee für den S&P 500 Index fokussiert sich auf eine mögliche Trendfortsetzung nach einer starken, aber kurzfristigen Korrektur. Der US-Leitindex zeigt erste Anzeichen einer Stabilisierung, während technische Indikatoren und das fundamentale Umfeld wieder für steigende Kurse sprechen. Insbesondere im Vorfeld der wichtigen US-Quartalszahlen rücken mögliche Long-Setups im S&P 500 erneut in den Fokus aktiver Trader. ► S&P 500 WKN: A0AET0 | ISIN: US78378X1072 | Ticker: US500 Drei Key Takeaways zur Trading Idee im S&P 500 Index Technische Indikatoren wie RSI und Volumen sprechen für eine Fortsetzung der Erholung im S&P 500 Index. Fundamentale Faktoren und attraktive Bewertungen stützen die bullishe Trading Idee vor der Earnings Season. Klare Risikosteuerung durch definierten Stop Loss und Take Profit erhöht die Planbarkeit des Trades. Marktanalyse & Faktenlage zum S&P 500 Index Der S&P 500 Futures Kontrakt konnte nach einem deutlichen Abverkauf um 15:30 Uhr am 21. Januar 2026 seine Verluste schnell aufholen und den Aufwärtstrend wieder aufnehmen. Ein Blick auf die technischen Indikatoren bestätigt diese Entwicklung: Der Stunden-RSI des S&P 500 Index ist wieder über die Marke von 50 gestiegen – ein klassisches Signal für zunehmende bullishe Dynamik.

Das Kaufvolumen nimmt schrittweise zu und überwiegt zunehmend das Verkaufsinteresse.

Auch im Technologiesektor zeigen sich erste Erholungstendenzen, etwa bei Netflix, dessen Aktie sich nach einem schwachen Handelsstart langsam stabilisiert. Trading Idee: Long-Setup im S&P 500 Index

Möglicher Einstieg: Long-Position im S&P 500 Index zum Marktpreis Möglicher Stop Loss: 6.185 Punkte Möglicher Take Profit: 6.935 Punkte Diese Trading Idee zielt auf eine Erholung in Richtung der Kurslücke ab, die durch den Abverkauf vom Montag, 19. Januar, entstanden ist. Fundamentale Einschätzung Die jüngsten Kursrückgänge im US500 waren zwar dynamisch, doch das makroökonomische Umfeld bleibt unterstützend. Solange die US-Wirtschaft robust bleibt und die Inflation moderat verläuft, spricht vieles für eine Stabilisierung der Aktienmärkte. Viele Titel aus dem Nasdaq 100 und dem S&P 500 Index wurden stark neu bewertet und erscheinen nun attraktiver. Positive Signale kommen zudem von: TSMC , das mit starken Quartalszahlen überzeugte

einer weiterhin stabilen Konsumnachfrage in den USA und Europa

stark gefallenen Tech-Schwergewichten wie Microsoft (-19 % zum Allzeithoch), Nvidia und Tesla Zusätzliche Aufmerksamkeit erzeugten Aussagen von Donald Trump in Davos, der erklärte, die Gewinne am US-Aktienmarkt könnten sich „verdoppeln“ und Inflationsängste seien übertrieben. YouTube Börsen Wissen für Alle Fazit: Bullishe Trading Idee für den S&P 500 Index Diese Trading Idee im S&P 500 Index kombiniert technische Erholungssignale mit einem weiterhin konstruktiven fundamentalen Umfeld. Vor dem Start der wichtigen US-Berichtssaison bietet sich ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis für Long-Positionen, insbesondere mit Blick auf die noch offene Kurslücke im Bereich um 6.920 Punkte. S&P 500 Index Chart (H1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.01.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

