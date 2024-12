Fakten: Die gestrige Abwärtsreaktion auf den S&P 500 / US500 nach der Entscheidung der Fed brachte den Index in die 100-Tage-EMA-Zone

In der Vergangenheit war diese Zone ein wichtiger Stützpunkt für den Index

Wie das Punktdiagramm zeigt, prognostizieren die FED-Banker für das nächste Jahr eine Zinssenkung um 50 Basispunkte (der Markt hat dieses Szenario bereits vollständig eingepreist) Tradingidee: Handeln: Eine mögliche Long-Position auf den S&P 500 zum Marktpreis

Mögliches Kursziel 1: 6100

Mögliches Kursziel 2: 6200

Möglicher Stopp, SL: 5805 Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Anhang zur Stellungnahme (Änderung der Bewertungen des impliziten Pfads der US-Zinssätze). Quelle: Bloomberg Financial LP   Background & Meinung:  Die gestrige Abwärtsreaktion auf den S&P 500 / US500 nach der Entscheidung der FED brachte den Index in die 100-Tage-EMA-Zone, die in der Vergangenheit ein wichtiger Stützpunkt für den Index war. Die Fed gab dem Markt eine eher aggressive Botschaft, aber ein großer Teil des Marktes hatte ein solches Szenario erwartet, da Powell schon lange vor der Entscheidung selbst angedeutet hatte, dass die Zeit der langsameren Zinssenkungen näher rücken könnte. Unserer Meinung nach war die gestrige Reaktion in dieser Hinsicht zu heftig, wobei zusätzlich zu berücksichtigen ist, dass die Geldmärkte die konservative Haltung der Fed bereits mehr als ausreichend eingepreist haben. In Anbetracht dessen wäre eine mögliche Tradingidee für hochspekulative Trader, eine technische Long-Position auf den SP500 / US500 mit zwei Zielpunkten und einer Stop-Loss-Order einzunehmen. Es wäre in so einem Fall angemessen, angesichts der hohen Volatilität, die dieses Instrument kennzeichnet, besonders vorsichtig zu sein.   Quelle: xStation5 von XTB Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

