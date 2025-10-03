TRADINGIDEE des Tages 🔴 Silber (03.10.25)

Das Wichtigste in Kürze Schwache US-Daten als Impuls für Silber

Trading Idee: Long-Position im Silber Trading

Gold-Silber-Ratio bleibt hoch

Einleitung Silber aktuell zeigt sich von seiner starken Seite: Am 3. Oktober legte der Kurs um +1,53 % zu, auch wenn die jüngsten US-ISM-Daten für September zunächst für leichte Gewinnmitnahmen sorgten. Die schwächeren Konjunktursignale, verbunden mit stagflationären Risiken, eröffnen neue Möglichkeiten im Silber Trading. In dieser Trading Idee werfen wir einen Blick auf fundamentale Treiber, technische Marken und die passende Strategie. ► Silber WKN: 965310 | ISIN: XC0009653103 | Ticker: SILVER ✅ Drei Key Takeaways 📉 Schwache US-Daten als Impuls für Silber US-ISM-Dienstleistungsindex: 50 Punkte (Prognose: 51,7 / Vormonat: 52)

Auftragseingänge deutlich rückläufig

Arbeitsmarkt weiterhin schwach – die US-Wirtschaft schwankt zwischen Kontraktion und Erholung 📊 Trading Idee: Long-Position im Silber Trading Empfehlung: Long bei aktuellem Marktpreis

Mögliches Kursziel (Take Profit): 49,5 USD pro Unze

Möglicher Stop-Loss: 46 USD pro Unze

Begründung: Unterstützt durch schwache Konjunkturdaten, steigende Goldpreise und geopolitische Unsicherheiten ⚖️ Gold-Silber-Ratio bleibt hoch 1 Unze Gold = ca. 81 Unzen Silber

Historisch hohes Verhältnis trotz gestiegenem Silberpreis

Signal: Aufholpotenzial für Silber im Vergleich zu Gold 📊 Fundamentaldaten für das Silber Trading Kennzahl Wert ISM-Dienstleistungsindex 50 Punkte (schwächer als erwartet) Kursanstieg +1,53 % am 3. Oktober Möglicher Take Profit (TP) 49,5 USD Möglicher Stop Loss (SL) 46 USD Gold-Silber-Ratio ca. 1:81 Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 🧠 Fazit: Trading Idee im Silber – Chancen für Trader Die aktuelle Trading Idee im Silber Trading basiert auf schwachen US-Konjunkturdaten, geopolitischen Risiken und dem positiven Umfeld durch steigende Goldpreise. Langfristig könnte Silber von der hohen Nachfrage nach sicheren Häfen profitieren. Kurzfristig bietet sich ein Long-Setup mit klar definiertem Take Profit bei 49,5 USD und Stop Loss bei 46 USD an. Silber Chart (Daily) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 03.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Instrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

