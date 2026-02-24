TRADINGIDEE des Tages 🔴 Silber (24.02.2026)

Das Wichtigste in Kürze 1:1-Struktur gebrochen

84,62 als Schlüsselmarke überwunden

Kurs über 100-Perioden-Durchschnitt (H4)

Im aktuellen CFD Trading ergeben sich spannende Chancen im Rohstoffsektor. Besonders Silber (SILBER) hat eine technisch relevante Struktur durchbrochen und liefert damit eine klare Trading Idee für trendfolgende Trader. Nach dem Bruch der 1:1-Struktur und dem nachhaltigen Anstieg über einen wichtigen Widerstandsbereich könnte sich das charttechnische Bild nun deutlich aufhellen. ► Silber WKN: 965310 | ISIN: XC0009653103 | Ticker: SILVER 🔑 Drei Key Takeaways zur Trading Idee 📈 1:1-Struktur gebrochen – Overbalance-Strategie signalisiert Trendwechsel

🔓 84,62 als Schlüsselmarke überwunden – ehemaliger Widerstand nun Support

📊 Kurs über 100-Perioden-Durchschnitt (H4) – bullisches Setup bestätigt 📊 Chartanalyse: Trendwechsel im Silber? Silber befand sich zuletzt in einer Abwärtsbewegung. Der jüngste Ausbruch über den horizontalen Widerstand bei 84,62 machte jedoch die zuvor dominante 1:1-Struktur ungültig. Gemäß der Overbalance-Strategie könnte sich die bärische Marktstimmung nun in eine bullische drehen. Zusätzlich notiert der Kurs über dem gleitenden 100-Perioden-Durchschnitt im H4-Chart, was das Aufwärtsszenario technisch unterstützt. 💡 Aktuelle Trading Idee im CFD Trading Instrument: SILBER (CFD)

Mögliche Strategie: Long

Einstieg: Marktpreis

Mögliches Kursziel 1: 94,86

Mögliches Kursziel 2: 100,75

Möglicher Stop-Loss: 81,55 Solange Silber über der Marke von 84,62 bleibt, ist aus technischer Sicht eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung möglich. ⚖️ Chancen & Risiken im CFD Trading ✅ Chancen Technischer Trendwechsel

Klare Strukturmarken

Attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis ⚠️ Risiken Rohstoffvolatilität

US-Dollar-Entwicklung

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.