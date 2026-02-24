- BITCOIN Aktuell: Rechtfertigt die aktuelle technische Lage vorsichtigen Optimismus?
- Eine längere Seitwärts- bzw. Bodenbildungsphase ist realistisch
- Mehrere Tests der Tiefs sind technisch möglich
- BITCOIN Aktuell: Rechtfertigt die aktuelle technische Lage vorsichtigen Optimismus?
- Eine längere Seitwärts- bzw. Bodenbildungsphase ist realistisch
- Mehrere Tests der Tiefs sind technisch möglich
📉 Bitcoin Aktuell: 50 % unter Allzeithoch – Steht eine Erholung bevor?
Bitcoin Aktuell zeigt sich weiterhin unter Druck: Seit dem Allzeithoch bei rund 126.000 USD hat der BTC-Kurs rund 50 % an Wert verloren. Allein im letzten Monat ging es um fast 30 % abwärts. Doch rechtfertigt die aktuelle technische Lage vorsichtigen Optimismus?
In den heutigen Krypto News analysieren wir die Chartstruktur und mögliche Szenarien für die kommenden Wochen.
► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN
📊 Rückblick: Gescheiterter Erholungsversuch
Nach einem Anstieg von rund 20 % vom lokalen Tief bei 72.300 USD geriet Bitcoin erneut unter starken Verkaufsdruck.
Die Bären übernahmen schnell die Kontrolle, was zu einer mehrtägigen Konsolidierung zwischen 65.000 und 71.000 USD führte.
Innerhalb dieser Spanne bildeten sich:
-
Zwei zunehmend niedrigere Hochpunkte
-
Nachlassende Kaufdynamik
-
Ein erneuter Ausbruch nach unten
Infolgedessen fiel BTC zurück in den Bereich von 63.000 USD. Bitcoin Aktuell notiert damit nur noch etwa 5 % über dem jüngsten lokalen Tief.
🔢 Fibonacci-Analyse: Potenzial bis 74.300 USD?
Ein Blick auf die vorherige Korrekturbewegung im Oktober zeigt ein mögliches Muster:
Damals folgten auf:
-
Einen starken Abwärtsimpuls
-
Eine mehrwöchige Konsolidierung
-
Eine technische Erholung bis zum 38,2 %-Fibonacci-Retracement
Überträgt man dieses Szenario auf die aktuelle Lage, könnte Bitcoin nochmals in Richtung 74.300 USD steigen.
Das entspräche einem möglichen Anstieg von rund 20 % vom aktuellen Kursniveau.
Ein solcher Move wäre jedoch vermutlich ein entscheidender Testbereich, der über die mittelfristige Trendrichtung entscheidet.
🔁 Historisches Muster: Doppelte Tests des Tiefs möglich
Ein Blick auf November/Dezember 2025 zeigt:
Der Kurs testete das damalige Korrekturtief bei rund 80.000 USD gleich zweimal, bevor eine nachhaltige Bewegung folgte.
Das bedeutet für Bitcoin Aktuell:
-
Ein sofortiger Absturz unter 60.000 USD ist nicht zwingend
-
Eine längere Seitwärts- bzw. Bodenbildungsphase ist realistisch
-
Mehrere Tests der Tiefs sind technisch möglich
🌎 Makrofaktoren im Blick
Ein möglicher Auslöser für weiteren Verkaufsdruck könnte sein:
-
Erneute Schwäche an der Wall Street
-
Eine Wiederbelebung der US-Dollar-Stärke
-
Steigende Risikoaversion an den Finanzmärkten
Derzeit befindet sich dieser Trend jedoch noch in einem frühen und unsicheren Stadium.
🧠 Fazit: Konsolidierung wahrscheinlich – Entscheidung naht
Bitcoin befindet sich aktuell klar in einer Korrekturphase. Dennoch spricht die technische Struktur dafür, dass eine Gegenbewegung bis in den Bereich von 74.000 USD möglich bleibt, bevor eine größere Richtungsentscheidung fällt.
Für Anleger bleibt die Lage spannend:
Die kommenden Wochen könnten richtungsweisend für den weiteren Verlauf im Kryptomarkt sein.
Bleiben Sie dran für weitere Krypto News, Analysen und tägliche Updates zum Bitcoin-Kurs.
Bitcoin (D1-Chartanalyse)
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 24.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
SO SEHEN SIEGER AUS!
- AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!
- Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET
- Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!
- Hier mehr erfahren
BÖRSE HEUTE: Inflation belastet Märkte – Rohstoffe stark, Tech unter Druck (27.02.2026)
Weizen Preis steigt deutlich – Technische Rallye an der Börse aktuell
Block Inc Aktie nach Zahlen stark: Aktien News zu KI, Stellenabbau und Strategie
US Börsenstart: US Börse reagiert nervös auf hohe PPI-Daten
Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte
Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.
Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.
Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!
Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.
XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.
RISIKOHINWEIS für CFD
CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.