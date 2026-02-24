📉 Bitcoin Aktuell: 50 % unter Allzeithoch – Steht eine Erholung bevor?

Bitcoin Aktuell zeigt sich weiterhin unter Druck: Seit dem Allzeithoch bei rund 126.000 USD hat der BTC-Kurs rund 50 % an Wert verloren. Allein im letzten Monat ging es um fast 30 % abwärts. Doch rechtfertigt die aktuelle technische Lage vorsichtigen Optimismus?

In den heutigen Krypto News analysieren wir die Chartstruktur und mögliche Szenarien für die kommenden Wochen.

► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: BITCOIN

📊 Rückblick: Gescheiterter Erholungsversuch

Nach einem Anstieg von rund 20 % vom lokalen Tief bei 72.300 USD geriet Bitcoin erneut unter starken Verkaufsdruck.

Die Bären übernahmen schnell die Kontrolle, was zu einer mehrtägigen Konsolidierung zwischen 65.000 und 71.000 USD führte.

Innerhalb dieser Spanne bildeten sich:

Zwei zunehmend niedrigere Hochpunkte

Nachlassende Kaufdynamik

Ein erneuter Ausbruch nach unten

Infolgedessen fiel BTC zurück in den Bereich von 63.000 USD. Bitcoin Aktuell notiert damit nur noch etwa 5 % über dem jüngsten lokalen Tief.

🔢 Fibonacci-Analyse: Potenzial bis 74.300 USD?

Ein Blick auf die vorherige Korrekturbewegung im Oktober zeigt ein mögliches Muster:

Damals folgten auf:

Einen starken Abwärtsimpuls Eine mehrwöchige Konsolidierung Eine technische Erholung bis zum 38,2 %-Fibonacci-Retracement

Überträgt man dieses Szenario auf die aktuelle Lage, könnte Bitcoin nochmals in Richtung 74.300 USD steigen.

Das entspräche einem möglichen Anstieg von rund 20 % vom aktuellen Kursniveau.

Ein solcher Move wäre jedoch vermutlich ein entscheidender Testbereich, der über die mittelfristige Trendrichtung entscheidet.

🔁 Historisches Muster: Doppelte Tests des Tiefs möglich

Ein Blick auf November/Dezember 2025 zeigt:

Der Kurs testete das damalige Korrekturtief bei rund 80.000 USD gleich zweimal, bevor eine nachhaltige Bewegung folgte.

Das bedeutet für Bitcoin Aktuell:

Ein sofortiger Absturz unter 60.000 USD ist nicht zwingend

Eine längere Seitwärts- bzw. Bodenbildungsphase ist realistisch

Mehrere Tests der Tiefs sind technisch möglich

🌎 Makrofaktoren im Blick

Ein möglicher Auslöser für weiteren Verkaufsdruck könnte sein:

Erneute Schwäche an der Wall Street

Eine Wiederbelebung der US-Dollar-Stärke

Steigende Risikoaversion an den Finanzmärkten

Derzeit befindet sich dieser Trend jedoch noch in einem frühen und unsicheren Stadium.

🧠 Fazit: Konsolidierung wahrscheinlich – Entscheidung naht

Bitcoin befindet sich aktuell klar in einer Korrekturphase. Dennoch spricht die technische Struktur dafür, dass eine Gegenbewegung bis in den Bereich von 74.000 USD möglich bleibt, bevor eine größere Richtungsentscheidung fällt.

Für Anleger bleibt die Lage spannend:

Die kommenden Wochen könnten richtungsweisend für den weiteren Verlauf im Kryptomarkt sein.

Bleiben Sie dran für weitere Krypto News, Analysen und tägliche Updates zum Bitcoin-Kurs.