DoorDash Aktie bullish nach Quartalszahlen. Umsatz +38 %, aber Gewinn verfehlt Erwartungen - jetzt Aktien kaufen?
Die DoorDash Aktie geriet nach Veröffentlichung der Quartalszahlen initial unter Druck zog dann aber deutlich an. Das Unternehmen verzeichnete starkes Wachstum bei Bestellungen und Umsatz.
Gewinn und Umsatz blieben leicht hinter den Erwartungen der Analysten zurück. Für Anleger stellt sich nun die Frage: Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um DoorDash Aktien zu kaufen – oder überwiegen kurzfristig die Risiken?
► Doordash WKN: A2QHEA | ISIN: US25809K1051 | Ticker: DASH.US
-
geschrieben von Jens Klatt
🔑 Drei Key Takeaways zur DoorDash Aktie
-
📉 Gewinn verfehlt Erwartungen: 0,48 USD je Aktie statt erwarteter 0,59 USD
-
📈 Starkes Umsatzwachstum: +38 % auf 3,96 Mrd. USD
-
🚀 Bestellungen steigen kräftig: +32 % auf 903 Mio. Orders
📊 Quartalszahlen: Wachstum stark, Margen unter Druck
Im vierten Quartal 2025 erzielte DoorDash einen Umsatz von 3,96 Milliarden USD, knapp unter der Konsensschätzung von 3,98 Milliarden USD.
Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 0,48 USD und verfehlte die Analystenerwartungen von 0,59 USD.
Positiv hervorzuheben:
-
Gesamtbestellungen: 903 Mio. (+32 % YoY)
-
Marktplatz-GOV: 29,7 Mrd. USD (+39 % YoY)
-
Bereinigtes EBITDA: 780 Mio. USD (+38 % YoY)
👉 Operativ wächst DoorDash weiterhin dynamisch – doch höhere Kosten belasten die Profitabilität.
🌍 Deliveroo-Übernahme als Wachstumstreiber
DoorDash schloss am 2. Oktober die Übernahme von Deliveroo ab.
Diese Akquisition:
-
beschleunigte das Bestellwachstum
-
übertraf beim EBITDA leicht die Erwartungen (+45 Mio. USD Beitrag)
-
stärkt die internationale Präsenz
Allerdings erhöhen zusätzliche Investitionen in Deliveroo kurzfristig den Kostendruck.
🔮 Ausblick 2026: Solides Wachstum mit Gegenwind
Für das erste Quartal 2026 erwartet DoorDash:
-
📊 Marktplatz-GOV: 31,0–31,8 Mrd. USD
-
💰 Bereinigtes EBITDA: 675–775 Mio. USD
Belastende Faktoren:
-
🌪️ Rund 20 Mio. USD direkte Auswirkungen durch schwere US-Stürme
-
🚗 Höhere Dasher-Kosten pro Bestellung
-
📈 Zusätzliche Investitionen in Deliveroo
Langfristig erwartet das Unternehmen einen leichten Anstieg der EBITDA-Marge im Verhältnis zum GOV.
⚖️ DoorDash Aktie: Jetzt Aktien kaufen?
✅ Chancen
-
Stark wachsender Online-Liefermarkt
-
Internationalisierung durch Deliveroo
-
Hohe Kundenbindung (DashPass-Rekordzahlen)
⚠️ Risiken
-
Margendruck durch steigende Kosten
-
Wetter- und Saisonalitätseinflüsse
-
Bewertungsvolatilität nach Gewinnverfehlung
👉 Für Anleger, die langfristig Aktien kaufen und auf strukturelles Wachstum im E-Commerce- und Liefersektor setzen möchten, bleibt die DoorDash Aktie ein spannender Kandidat – jedoch mit kurzfristiger Volatilität.
🧠 Fazit: Wachstumsstory intakt, kurzfristige Enttäuschung
Die DoorDash Aktie reagierte zunächst negativ auf die Gewinnverfehlung, dann bullish – operativ bleibt das Wachstum jedoch stark.
Steigende Bestellungen, ein wachsender Marktplatz-GOV und die internationale Expansion sprechen für eine langfristig intakte Story.
👉 Wer bereit ist, kurzfristige Schwankungen auszuhalten, könnte prüfen, ob es sinnvoll ist, DoorDash Aktien zu kaufen und auf weiteres Wachstum im globalen Liefermarkt zu setzen.
Doordash Aktie Chartanalyse – Daily:
Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 20.02.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.
❓ FAQ zur Doordash Networks Aktie
❓ Ist die DoorDash Aktie aktuell kaufenswert?
Die DoorDash Aktie kann für wachstumsorientierte Anleger interessant sein, da das Unternehmen stark steigende Bestellungen und Umsätze verzeichnet. Wer Aktien kaufen möchte, sollte jedoch kurzfristige Margenschwankungen und hohe Investitionen berücksichtigen.
❓ Warum ist die DoorDash Aktie gefallen?
Die DoorDash Aktie geriet unter Druck, nachdem der Gewinn je Aktie die Analystenerwartungen verfehlte. Trotz starkem Umsatzwachstum sorgten höhere Kosten und Investitionen für Enttäuschung am Markt.
❓ Wie entwickelt sich das Wachstum bei DoorDash?
DoorDash verzeichnet weiterhin starkes Wachstum bei Bestellungen und Marktplatz-Volumen (GOV). Auch das bereinigte EBITDA ist deutlich gestiegen, was auf eine operative Skalierung hindeutet.
❓ Welche Rolle spielt die Deliveroo-Übernahme?
Die Übernahme von Deliveroo stärkt die internationale Präsenz von DoorDash und trägt positiv zum Umsatz- und EBITDA-Wachstum bei. Kurzfristig erhöhen sich jedoch die Integrationskosten.
❓ Für welche Anleger eignet sich die DoorDash Aktie?
Die Aktie eignet sich für Anleger, die gezielt Aktien kaufen und auf strukturelles Wachstum im E-Commerce- und Liefersektor setzen möchten – bei entsprechender Risikobereitschaft.
