TRADINGIDEE des Tages 🔴 TNOTE (02.10.25)

Fakten Im September startete die Fed einen Zyklus der geldpolitischen Lockerung.

Die Inflation nähert sich gemäß dem bevorzugten Messwert der Fed dem Zielwert. ► WKN: 969019 | ISIN: XC0009690196 | Ticker: TNOTE Mögliche Tradingidee am 02.10.25 Positionierung : Eine mögliche Long-Position zum Marktpreis

Mögliche Gewinnmitnahme, Take Profit 1 (TP1) : 113,90

Mögliches Ziel, Take Profit 2 (TP2) : 115,50

Mögliche Verlsutbegrenzung, Stop-Loss (SL): 111,00 Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten.

Marktmeinung & Ausblick Die Preise der TNOTE (10-jährige US-Staatsanleihen) befinden sich seit Ende Mai 2025 in einem klaren Aufwärtstrend. Die im September aufgenommenen Zinssenkungen der Fed wirken unterstützend, und der Markt rechnet bereits mit weiteren Lockerungen im Oktober und Dezember. Zusätzliche Impulse ergeben sich durch: die rückläufige Inflation, die sich dem Fed-Zielwert nähert,

den schwachen US-Dollar,

geopolitische Unsicherheiten, die Kapitalflüsse in sichere Anlagen wie Anleihen fördern. Kurzfristig könnte das hohe Angebot bei den anstehenden Auktionen im letzten Quartal 2025 als Risikofaktor wirken. Dennoch bleibt die mögliche Tradingidee, eine Long-Position im TNOTE einzunehmen, aussichtsreich. Eine klare Risikobegrenzung über Stop-Loss-Orders wird dringend empfohlen.

TNOTE Chart (Daily) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Instrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!

Alle Details hier - Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei* FAQ – Tradingidee TNOTE & US-Staatsanleihen ❓ Was ist die Tradingidee des Tages für den 02.10.25? Die aktuelle Tradingidee lautet: Long-Position im TNOTE, also den 10-jährigen US-Staatsanleihen. Kursziele liegen bei 113,90 und 115,50, der Stop-Loss bei 111,00. ❓ Warum sind US-Staatsanleihen (TNOTE) aktuell interessant? Seit Mai 2025 befinden sich die TNOTE-Preise in einem stabilen Aufwärtstrend. Die von der Fed eingeleiteten Zinssenkungen sowie eine sinkende Inflation stützen die Nachfrage nach US-Staatsanleihen. ❓ Welche Rolle spielt die Fed bei dieser Tradingidee? Die US-Notenbank (Fed) hat im September einen Zyklus der geldpolitischen Lockerung gestartet. Weitere Zinssenkungen werden im Oktober und Dezember erwartet, was den Kurs der TNOTE begünstigen dürfte. ❓ Welche Risiken gibt es beim Handel mit TNOTE? Das größte Risiko sind aktuell die hohen Angebotsvolumina bei den kommenden Anleiheauktionen im vierten Quartal 2025. Diese könnten den Aufwärtstrend kurzfristig belasten. ❓ Wie kann man das Risiko bei dieser Tradingidee begrenzen? Eine Stop-Loss-Order bei 111,00 schützt vor größeren Verlusten. Damit wird das Risiko klar eingegrenzt, während die Gewinnziele bei 113,90 und 115,50 attraktive Chancen eröffnen. ❓ Für wen eignet sich diese Tradingidee? Die Long-Strategie in US-Staatsanleihen (TNOTE) eignet sich für Trader und Investoren, die von den geldpolitischen Lockerungen der Fed profitieren möchten und kurzfristig steigende Anleihepreise erwarten.

