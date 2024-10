Fakten Der Preis für 10-jährige US-Staatsanleihen fiel aufgrund einer Welle starker US-Makrodaten; TNOTE befand sich in einem starken kurzfristigen Abwärtstrend

befand sich in einem starken kurzfristigen Abwärtstrend Die Ölpreise (ein Faktor, der die Inflation begünstigt) stiegen und erhöhten die durch Optionen implizierten Quoten von „100 US-Dollar pro Barrel“ aufgrund einer Welle von Unruhen im Nahen Osten

Fed-Chef Jerome Powell teilte mit, dass er es mit den geplanten Zinssenkungen nicht eilig habe  Tradingidee: Handeln: Eine mögliche Short-Position auf TNOTE zum Marktpreis

auf zum Marktpreis Mögliches Kursziel 1: 114.2

Mögliches Kursziel 2: 113

Möglicher Stopp, SL: 112.5 Background & Meinung: Die Unsicherheit im Nahen Osten und das Konjunkturpaket Chinas stützen die Aussichten auf steigende Ölpreise und erschweren das Bild eines weiteren „volatilitätsfreien“ Rückgangs der Inflation auf das 2%-Ziel der Fed. Als Reaktion darauf, auf die weiterhin soliden Arbeitsmarktdaten und einen sehr starken Dienstleistungs-ISM (gestern lag der Preis-Subindex bei fast 60 Punkten, der ISM bei fast 55) könnte der Markt die Erwartungen an das Ausmaß der diesjährigen Senkungen dämpfen und sogar zu einer einmaligen Senkung um 25 Basispunkte tendieren, während er kürzlich eine Senkung um 50 Basispunkte bei der Sitzung im November und eine mögliche Senkung um 25 Basispunkte im Dezember einpreiste. Anleihen könnten auch aufgrund der allgemeinen geopolitischen Unsicherheit, die Öl begünstigt, unter Druck geraten. Das Pentagon selbst hat erklärt, dass es die Aktionen des israelischen Militärs nicht vollständig kontrolliert und dass dieses die Amerikaner nicht in allen Fragen konsultiert. Wenn man diesem Gedankengang folgt, kann man davon ausgehen, dass ein Angriff auf die iranische Ölinfrastruktur möglich ist, wenn Israel eine Intensivierung der Rüstung und möglicherweise die Vorbereitung einer Offensive des Iran wahrnimmt. In einem solchen Szenario (Krieg zwischen Israel und dem Iran, Blockade der Straße von Hormus) könnte der Ölpreis laut Prognosen von Bloomberg um bis zu 65 US-Dollar pro Barrel steigen. Risikofaktoren und überraschend starke makroökonomische Daten aus den USA könnten zu einer ausgleichenden „gemäßigten“ Botschaft der Fed führen. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen!   2024 KENNT EINEN SIEGER! AUSGEZEICHNET  vom Deutschen Kundeninstitut, Handelsblatt und Brokerwahl.de!

