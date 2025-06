TRADINGIDEE des Tages 🔴 TNOTE (27.06.2025)

Fakten: Die Kerninflation des PCE in den USA stieg im Mai ĂĽber die Konsensprognose (2,7 % im Monatsvergleich; Prognose: 2,6 %; zuvor: 2,5 %).

In seiner jüngsten Anhörung vor dem Senat erklärte Fed-Chef Jerome Powell, dass „Inflationsdruck durch Zölle zu erwarten ist“.

Sieben Mitglieder des FOMC rechnen für 2025 mit keinen Zinssenkungen in den USA. Tradingidee: Eine mögliche  Short-Position  (für hochspekulative  Trader) auf TNOTE zum Marktpreis

Mögliche Gewinnmitnahmen , Take Profit,TP: 110,95 (Take Profit 1; TP1), 110,50 (Take Profit 2; TP2)

Mögliche Verlustbegrenzung, Stop Loss, SL: 112,5 Background & Meinung Der jüngste Anstieg der TNOTE-Preise (und damit der Rückgang der US-Anleiherenditen) wurde durch die ersten eindeutig zurückhaltenden Äußerungen von Mitgliedern der US-Notenbank ausgelöst, darunter die Erklärung von Michelle Bowman, die sich für eine Zinssenkung bereits im Juli aussprach. Der Anleihemarkt reagierte begeistert auf diese Anzeichen einer möglichen geldpolitischen Lockerung und übersah dabei, dass laut dem aktuellen Dot Plot sieben von zwölf FOMC-Mitgliedern derzeit Zinssenkungen im Jahr 2025 ausschließen. Ein weiteres Argument für höhere Zinsen ist der heute veröffentlichte PCE-Index, der bevorzugte Inflationsindikator der Fed. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Der Kern-PCE stieg über die Erwartungen auf 2,7 % und deutet damit auf anhaltende Herausforderungen bei der Senkung der Inflation auf das Zielniveau hin. Die Unsicherheit für die kommenden Monate wird durch die Entwicklungen in der Zollpolitik und den ungelösten Ausgang der bilateralen Verhandlungen über Vergeltungszölle weiter verstärkt. Vor diesem Hintergrund dürfte die US-Geldpolitik in naher Zukunft vorsichtig bleiben, was für eine Korrektur der jüngsten TNOTE-Rallye spricht. Ein potenzielles Risiko für diesen Ausblick geht jedoch von den für nächsten Donnerstag und Freitag erwarteten US-Arbeitsmarktdaten aus. Die jüngsten ADP- und NFP-Berichte haben gemischte Signale hinsichtlich der Arbeitsmarktlage gesendet, aber schwache Zahlen könnten realistisch gesehen die Erwartungen für Zinssenkungen in den USA wiederbeleben. Diese Tradingidee basiert auf einer technischen Analyse des TNOTE-Futures-Charts und einer fundamentalen Einschätzung der US-Geldpolitik. Die Richtung der Idee spiegelt die erwarteten Auswirkungen der makroökonomischen Daten auf die künftigen Zinsentscheidungen der Federal Reserve wider. Die möglichen Gewinnmitnahmen, TP1- und Verlustbegrenzungen, SL-Niveaus wurden auf der Grundlage der Kursentwicklung festgelegt – TP1 entspricht einem Widerstandsniveau knapp unterhalb der exponentiellen gleitenden Durchschnitte, während SL auf den nächstgelegenen Widerstand festgelegt wurde. Das Risiko-Ertrags-Verhältnis beträgt 1:1. Quelle: xStation5 von XTB Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *für monatliche Handelsumsätze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier -Â Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.