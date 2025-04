TRADINGIDEE des Tages 🔴 USDJPY

Fakten: Der Markt rechnet mit 3,3 Zinssenkungen in den USA (30 % Wahrscheinlichkeit einer vierten Zinssenkung Ende 2025) und 0,8 Zinserhöhungen in Japan (80 % Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung Ende 2025).

Der RSI liegt derzeit bei 44,5, w√§hrend der MACD k√ľrzlich einen bullischen Crossover gebildet hat.

Die Kerninflation in Tokio (ohne frische Lebensmittel) stieg von 2,4 % im M√§rz auf 3,4 % im Jahresvergleich und lag damit √ľber der Konsensprognose von 3,2 %. ‚ĖļUSDJPY WKN: 965991 - ISIN: XC0009659910 | Ticker: USD/JPY Tradingidee Eine m√∂gliche¬†Long-Position¬†(f√ľr¬† hochspekulative ¬†Trader) auf USDJPY zum Marktpreis. M√∂gliche Verlustbegrenzung, Stop Loss, SL: 140,416

M√∂gliche Gewinnmitnahme, Take Profit, TP: 146,478 Background & Meinung Der RSI zeigt eine bullische Divergenz, bildet h√∂here Hochs und n√§hert sich einem Niveau, das zuletzt als starke Umkehrzone fungierte. Ein Durchbruch √ľber dieses Niveau k√∂nnte eine erneute bullische Kontrolle signalisieren. Der MACD weitet sich nach einem bullischen Crossover aus. Das Take-Profit-Niveau liegt knapp unter dem 38,2 %-Fibonacci-Retracement, das mit dem 50-Tage-EMA zusammenf√§llt und voraussichtlich als Widerstand fungieren wird. Der Stop-Loss wird knapp unter dem j√ľngsten Schlusskurs bei 140,416 platziert. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto er√∂ffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aus makro√∂konomischer Sicht schafft die Divergenz zwischen der US-amerikanischen und der japanischen Geldpolitik ein g√ľnstiges Trading-Fenster. Die M√§rkte haben die Zinssenkungen der Fed angesichts der Widerstandsf√§higkeit der US-Wirtschaft wahrscheinlich √ľbersch√§tzt, w√§hrend sich der Normalisierungspfad der BOJ aufgrund externer Risiken durch die US-Zollandrohungen kurzfristig verz√∂gern d√ľrfte. Dieses zeitliche Missverh√§ltnis der geldpolitischen Ma√ünahmen st√ľtzt kurzfristig die Aufwertung des USDJPY, bevor die l√§ngerfristigen Fundamentaldaten schlie√ülich den Yen beg√ľnstigen d√ľrften. ¬† Quelle:¬†xStation5¬†von XTB Tradingideen stellen¬†keinerlei Anlageberatung¬†dar und sind nicht f√ľr jeden Anleger geeignet! Des weiteren ber√ľcksichtigen sie als Information an die breite √Ėffentlichkeit keinerlei pers√∂nliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr¬†m√∂gliche Szenarien¬†dar und spiegeln haupts√§chlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen v√∂llig selbst√§ndig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung,¬†"Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich √ľber ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! ¬† DEUTSCHE und US¬†AKTIEN¬†kommissionsfrei handeln ¬† Weltweite¬†Aktien¬†handeln, ohne an hohe Ordergeb√ľhren denken zu m√ľssen!

