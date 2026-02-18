TRADINGIDEE des Tages 🔴 USDJPY (18.02.26)

Das Wichtigste in Kürze Technischer Support bestätigt

Im aktuellen Forex Trading ergeben sich spannende Setups, wenn technische Unterstützungen auf fundamentale Impulse treffen. Genau dieses Szenario zeigt sich derzeit beim Währungspaar USD/JPY. Der Wechselkurs hat den 200-Tage-EMA erfolgreich getestet und stabilisiert sich im Bereich um 152. Gleichzeitig bleibt die US-Notenbank kommunikativ eher hawkisch – ein möglicher Treiber für kurzfristige Aufwärtsbewegungen. Daraus ergibt sich eine konkrete Trading Idee auf der Long-Seite. ► USDJPY WKN: 965991 | ISIN: XC0009659910 | Ticker: USDJPY 🔑 Drei Key Takeaways zur Trading Idee 📊 Technischer Support bestätigt: USD/JPY testet erfolgreich den 200-Tage-EMA

📈 RSI nahe Unterstützungszone: 14-Tage-RSI testet Bereich um 41 Punkte

🏦 Hawkische Fed-Kommunikation: Potenzial für Short-Squeeze & Aufwärtskorrektur 📊 Technische Analyse: 200-Tage-EMA als Schlüsselzone USD/JPY hält aktuell seinen exponentiellen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt – ein starkes Signal im langfristigen Chartbild. Zusätzlich zeigt der RSI(14) im Bereich um 41 Punkte eine mögliche Stabilisierung. Technisch betrachtet bildet das Währungspaar eine Basis um die 152er-Zone, was eine Rückkehr in Richtung 155,80 ermöglicht. 💡 Konkrete Trading Idee im Forex Trading Instrument: USD/JPY

Strategie: LONG

Einstieg: Marktpreis

Möglicher Stop-Loss: 152,00

Möglicher Take-Profit: 155,80 Das Setup bietet ein attraktives Chancen-Risiko-Verhältnis. Das erste Ziel liegt im Bereich der vorherigen Widerstandszone bei 155,8. 🏦 Fundamentale Lage: Fed stützt USD Die aktuelle Kommunikation der Federal Reserve wirkt klar hawkisch. 📈 Potenzial für eine Pause bei Zinssenkungen

📊 Neubewertung der Zinserwartungen

📉 Renditen am kurzen Ende der Kurve steigen Diese Faktoren stützen den US-Dollar und erhöhen das Risiko von Short-Squeezes im USD/JPY. ⚠️ Risiken im Forex Trading beachten Die Long-Position ist taktischer Natur. USD/JPY ist zuletzt von den realen und nominalen Zinsdifferenzen abgewichen, die sich zugunsten des Yen verschoben haben. Mögliche Risiken: Zurückhaltende Fed-Kommunikation

Schwächere US-Konjunkturdaten

