Fakten: Der Peso ist in diesem Jahr eine der schwächsten Währungen gegenüber dem Dollar.

Allerdings hat sich der Verlust des Peso in letzter Zeit von 20 % auf 13 % verringert.

Der mexikanische Peso wurde in groĂźem Umfang fĂĽr Carry-Trade-Transaktionen mit dem Yen verwendet.

Die mexikanische Zentralbank (Banxico) hat in letzter Zeit die Zinssätze gesenkt (die nächste Sitzung ist für den 26. September angesetzt).

Die Bank von Japan befindet sich in einem Zinserhöhungszyklus. Tradingidee: Handeln: Eine mögliche Long-Position auf USDMXN zum Marktpreis

auf zum Marktpreis Mögliches Kursziel 1: 20.0

Mögliches Kursziel 2: 20.50

Background & Meinung: Der mexikanische Peso steht seit März unter erheblichem Abwärtsdruck, was auf die Auflösung von Carry-Trade-Positionen mit dem japanischen Yen zurückzuführen ist. Währungen wie MXN, BRL und CLP wurden aufgrund des hohen Zinsniveaus stark für diese Art von Transaktionen genutzt. Alle diese Volkswirtschaften senken jedoch derzeit die Zinssätze, während Japan sich in einem Zinserhöhungszyklus befindet. Nicht zu vergessen sind auch die Wahlen im Juni, die von der Partei Morena gewonnen wurden, die nicht-marktwirtschaftliche Lösungen einführen will. In den letzten Monaten haben große Banken wie Citi und Goldman Sachs ihre Kaufempfehlungen für den mexikanischen Peso zurückgezogen. Auch die Zentralbank selbst hat ihre Dollar-Verkaufspositionen im letzten Herbst aufgrund des sehr starken Peso zurückgezogen. Sollte die Fed die Zinssätze um 25 Basispunkte anheben - entgegen den starken Erwartungen einer Senkung um 50 Basispunkte -, könnte dies den US-Dollar gegenüber den meisten Währungen stärken. USDMXN dürfte erneut die 20er-Marke testen.

