TRADINGIDEE des Tages 🔴 USDPLN (21.10.2025)

Das Wichtigste in Kürze Technisches Signal bestätigt Stärke

Fundamentale Unterstützung

Zielzonen klar definiert

USDPLN Trading Idee – Dollar behauptet Stärke, Zloty unter Druck 📊 Die Forex-Märkte zeigen derzeit eine klare Tendenz zugunsten des US-Dollars. Das Währungspaar USDPLN (US-Dollar gegen polnischen Zloty) hat sich über der wichtigen 50-Tage-EMA stabilisiert und könnte in den kommenden Tagen weiter zulegen. Die Kombination aus technischer Stärke des Dollars und fundamentaler Schwäche des Zloty bietet eine interessante Trading Chance für kurzfristig orientierte Trader. ► USDPLN | ISIN: XC0006888090 | WKN: 688809 | Ticker: USDPLN 🚀 Key Takeaways Technisches Signal bestätigt Stärke: USDPLN bewegt sich über der 50-Tage-EMA, RSI bei 52 – Momentum bleibt positiv. Fundamentale Unterstützung: Schwächere Edelmetalle und dovishe Geldpolitik in Polen sprechen für einen stärkeren Dollar. Zielzonen klar definiert: Long-Setup aktiv – Kursziele bei 3,6950 und 3,7430 PLN, Stopp bei 3,5970 PLN. 💡 Trading Idee - Long auf das Währungspaar USDPLN Parameter Empfehlung Position Long (Kauf) Möglicher Einstieg Aktueller Marktpreis Möglicher Stop-Loss (SL) 3,5970 Möglicher Take-Profit 1 (TP1) 3,6950 Möglicher Take-Profit 2 (TP2) 3,7430 🌍 Fundamentale Faktoren stützen die Long-Position 🇺🇸 US-Dollar bleibt robust Der Rückgang der Edelmetallpreise (Gold & Silber) unterstreicht die aktuelle Dollar-Stärke. Diese inverse Korrelation deutet darauf hin, dass Anleger weiterhin auf den Greenback setzen.

Hinzu kommt, dass am Markt zwei US-Zinssenkungen bis Jahresende 2025 bereits eingepreist sind. Eine Verzögerung dieser Zinsschritte könnte die US-Währung zusätzlich stützen. 🇵🇱 Polnischer Zloty unter Druck Die Nationalbank Polens (NBP) verfolgt einen klaren Kurs geldpolitischer Lockerungen.

Mit einer Inflationsrate innerhalb des Zielkorridors und zuletzt niedrigeren Verbraucherpreisen als erwartet sind weitere Zinssenkungen wahrscheinlich.

Diese Entwicklung schwächt den Zloty und verstärkt das Aufwärtspotenzial für USDPLN. 📊 Zinsdynamik laut Bloomberg Laut Bloomberg-Swaps zeigen die Daten, dass die Erwartungen an Zinssenkungen in den USA zwar stärker sind – die Dynamik in Polen jedoch zuletzt noch ausgeprägter war.

Dies unterstreicht die zunehmende dovishe Haltung der polnischen Notenbank und spricht gegen eine kurzfristige Erholung des Zloty. 🧭 Fazit: USDPLN bleibt aussichtsreich für Forex Trader 💎 Die Long-Trading-Idee auf USDPLN wird durch ein starkes technisches Setup und robuste fundamentale Argumente unterstützt.

Ein anhaltend starker Dollar und eine dovishe polnische Geldpolitik schaffen günstige Bedingungen für weiter steigende Kurse. USDPLN Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 21.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden! Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only". Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! DEUTSCHE und US AKTIEN kommissionsfrei handeln Weltweite Aktien handeln, ohne an hohe Ordergebühren denken zu müssen!

XTB streicht die Orderkommisionen kompett *für monatliche Handelsumsätze bis 100.000 Euro!

Alle Details hier - Handeln auch Sie mit XTB kommissionsfrei*

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.