TRADINGIDEE des Tages 🔴 WTI Öl (17.11.2025)

Das Wichtigste in Kürze Dreifacher Boden als bullisches Umkehrsignal

Technische Indikatoren stützen Long-Szenario

Klare Handelsparameter für CFD Trader

Die heutige Trading Idee richtet sich an Trader, die im CFD Trading auf Rohstoffe aktiv sind – insbesondere auf OIL.WTI. Mehrere technische Signale deuten darauf hin, dass sich eine interessante Long-Chance abzeichnen könnte. Nach drei gescheiterten Abwärtsversuchen und der Verteidigung einer wichtigen Unterstützungszone könnte nun eine technische Gegenbewegung starten. ► WTI Öl WKN:792451 | ISIN: XC0007924514 | Ticker: OIL.WTI ✅ Drei Key Takeaways 1️⃣ 🔄 Dreifacher Boden als bullisches Umkehrsignal Der Markt scheiterte dreimal , die Zone 55–56 USD nachhaltig zu brechen.

Käufer verteidigen diese Zone konsequent – ein klassischer Hinweis auf eine Dreifachboden-Formation .

Die Struktur deutet auf eine potenzielle technische Aufwärtskorrektur hin. 2️⃣ 📊 Technische Indikatoren stützen Long-Szenario RSI(14) liegt bei 47,5 – kein überkaufter Bereich, also Raum für Aufwärtsbewegung.

Der Kurs befindet sich unterhalb des mittleren Bollinger-Bandes , was oft zu Reaktionen nach oben führt.

Die Notierung liegt innerhalb des 78,6–100 % Fibonacci-Retracements der letzten Aufwärtswelle. 3️⃣ 🎯 Klare Handelsparameter für CFD Trader Möglicher Entry: Long zum Marktpreis

Möglicher Take Profit: 65 USD

Möglicher Stop-Loss: 55 USD

Der Zielbereich basiert u. a. auf der Widerstandszone oberhalb des FIBO 61,8 %, dem EMA200 und der durchschnittlichen Korrekturdynamik der letzten vier Aufwärtsbewegungen. Hinweis: Diese Trading Idee ist hochspekulativ und nur für erfahrene CFD Trader geeignet. Aufgrund der erhöhten Volatilität wird zu besonderer Vorsicht geraten. 📌 Handelsszenario: Warum ein Long-Trade Sinn machen kann Die Charttechnik zeigt, dass der Markt keinen niedrigeren Preis akzeptiert und Käufer auf den richtigen Moment für eine Trendkorrektur warten. Diese Konstellation spricht für eine Trendwendeformation, deren Ausbruch das nächste Kursziel Richtung 65 USD aktivieren kann.

