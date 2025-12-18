TRADINGIDEE des Tages 🔴 WTI Öl (18.12.2025)

Das Wichtigste in Kürze Ölpreis stark überverkauft – Extrembewegung seit Jahresbeginn

Wichtige Unterstützungszone bei 55–56 USD im Fokus

Fundamentaldaten bleiben langfristig negativ – kurzfristig jedoch zweitrangig

Diese Trading Idee richtet sich an kurzfristig orientierte Trader im CFD Trading, die gezielt von überverkauften Marktphasen profitieren möchten. Der Ölpreis steht seit Wochen massiv unter Druck und notiert aktuell nahe einer entscheidenden technischen Unterstützungszone.

Trotz weiterhin negativer langfristiger Fundamentaldaten mehren sich die Anzeichen für eine kurzfristige Erholung bei WTI-Rohöl – ein klassisches Setup für antizyklisches CFD Trading. ► WTI Öl WKN: 792451 | ISIN: XC0007924514 | Ticker: OIL.WTI 🚀 Key Takeaways 📉 1. Ölpreis stark überverkauft – Extrembewegung seit Jahresbeginn WTI-Rohöl befindet sich in einer ausgeprägten Schwächephase: –22 % seit Jahresbeginn

–30 % gegenüber dem Hoch aus 2025

Tiefster Stand seit 2021 Das Ausmaß dieses Rückgangs deutet auf einen klar überverkauften Markt hin. Solche Extrembewegungen gehen häufig mit technischen Gegenreaktionen einher – insbesondere, wenn sie auf historisch relevante Preiszonen treffen. 📊 2. Wichtige Unterstützungszone bei 55–56 USD im Fokus Aus technischer Sicht befindet sich WTI-Rohöl aktuell an einem Schlüsselbereich: Unterstützungszone: 55–56 USD

Bereich fungierte in der Vergangenheit mehrfach als Wendepunkt

Erste Reaktion sichtbar: +2 % Tageserholung am 17. Dezember Zusätzliche Impulse kamen durch geopolitische Schlagzeilen zu Venezuela und möglichen neuen US-Sanktionen gegen Russland.

Diese Nachrichten ändern zwar nichts am langfristigen Überangebot, können jedoch innerhalb eines überverkauften Marktes kurzfristige Aufwärtsimpulse auslösen – ideal für eine taktische Trading Idee im CFD Trading. 🌍 3. Fundamentaldaten bleiben langfristig negativ – kurzfristig jedoch zweitrangig Langfristig bleibt das Umfeld für Öl klar belastend: IEA: Überangebot von bis zu 4 Mio. Barrel/Tag in 2026

Größter und längster Überschuss seit mindestens 10 Jahren

EIA: Ebenfalls deutliches Überangebot (~2 Mio. Barrel/Tag) Diese Prognosen sprechen klar gegen einen nachhaltigen Trendwechsel. Für das CFD Trading ist jedoch entscheidend:

➡️ Kurzfristige technische Erholungen können auch in übergeordneten Abwärtstrends sehr dynamisch ausfallen. 📌 Konkretes CFD-Trading-Setup (WTI-Rohöl) 🟢 Richtung: Long

💱 Möglicher Einstieg: zum Marktpreis

🎯 Möglicher Take Profit 1: 58 USD

🎯 Möglicher Take Profit 2: 60 USD

🛑 Möglicher Stop-Loss: 54 USD 📌 Fazit: Trading Idee mit klarem Risikomanagement im CFD Trading Diese Trading Idee setzt bewusst auf eine kurzfristige Gegenbewegung innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrends. Die Kombination aus extremer Überverkauftheit, einer historischen Unterstützungszone und kurzfristigen geopolitischen Impulsen bietet ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis für das CFD Trading. 🟢 Chancen Stark überverkaufter Markt

Technisch relevante Unterstützungszone

Schnelle Erholungspotenziale

Klar definierte Ziele & Stop-Loss 🔴 Risiken Übergeordnet weiterhin negativer Öl-Ausblick

Hohe Volatilität

Bruch der 55-USD-Zone würde Abwärtsdruck verstärken Fazit:

Für kurzfristige Trader eignet sich diese Trading Idee im CFD Trading als taktischer Long-Trade. Diszipliniertes Risikomanagement bleibt entscheidend, da der langfristige Öl-Trend weiterhin abwärtsgerichtet ist. WTI Öl Chart (D1) Chartanalyse Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 18.12.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Tradingideen stellen keinerlei Anlageberatung dar und sind nicht für jeden Anleger geeignet! Des weiteren berücksichtigen sie als Information an die breite Öffentlichkeit keinerlei persönliche Situation eines Kunden!

Sie stellen vielmehr mögliche Szenarien dar und spiegeln hauptsächlich Meinungen des Reasearch-Teams von XTB wieder. Jeder Kunde bei XTB trifft Anlageentscheidungen völlig selbständig: XTB bietet keinerlei Anlageberatung, "Execution Only".

Bevor Sie mit echtem Geld handeln, sollten Sie sich über ein Demokonto ausreichend mit dem Handel vertraut machen! SO SEHEN SIEGER AUS! AUSGEZEICHNET vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de!

vom Handelsblatt, Börse Online, Brokervergleich und Brokerwahl.de! Aktienhandel + CFD Trading + Zinsen + Broker App: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

bei XTB! Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB ist nicht dazu verpflichtet, die Informationen in dieser Marketingmitteilung zu aktualisieren, abzuändern oder zu ergänzen, wenn sich ein in dieser Publikation genannter Umstand oder eine darin enthaltene Stellungnahme, Einschätzung, Idee oder Prognose ändert oder unzutreffend wird. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Die bereitgestellten Informationen enthalten KEINE Kostenbetrachtung wie Transaktionskosten, Konvertierungskosten oder Spreads. Solche Kosten können anfallen und die Ergebnisse beeinflussen. Die Rendite kann sich aufgrund von Währungsschwankungen erhöhen oder verringern, wenn die Angaben auf Zahlen beruhen, die auf eine andere Währung als die offizielle Währung des Landes lauten, in dem der Anleger oder potenzielle Anleger ansässig ist bzw in welcher Währung das Handelskonto geführt wird.



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



RISIKOHINWEIS für CFD



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 71% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.