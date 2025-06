Trump fordert Zinssenkungen angesichts sinkender Inflation und fallender Renditen 📉

Die Renditen von US-Anleihen verzeichnen heute den vierten Tag in Folge Kursverluste, wodurch die Gewinne von Anfang Juni wieder zunichte gemacht werden und die Renditen auf den niedrigsten Stand seit Anfang Mai fallen. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen sinkt heute auf rund 4,36 % und fällt damit unter die Marke von 4,4 %.

 

Die Anleiherenditen bleiben auf einem hohen Niveau (seit Anfang Juni liegen die 10-j√§hrigen Renditen √ľber ihrem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt), was f√ľr einige Anleger eine attraktive Bewertung f√ľr Schuldtitel dargestellt haben k√∂nnte. Quelle: Bloomberg Finance L.P.

Mehrere Faktoren treiben den Anstieg der US-Anleihekurse an, allerdings sind diese Einfl√ľsse noch nicht stark genug, um starke Bewegungen auszul√∂sen. In erster Linie fielen die Inflationsdaten dieser Woche niedriger als erwartet aus, was das negative Szenario einer durch die von Pr√§sident Trump verh√§ngten Z√∂lle bedingten Inflationsbeschleunigung etwas abschw√§chte. Die Auswirkungen der Z√∂lle auf die Preisentwicklung werden sich zwar erst in den kommenden Monaten deutlicher zeigen, doch k√∂nnen die Daten f√ľr Mai als Vorboten angesehen werden. In diesem Fall deuten sie auf einen etwas geringeren Einfluss auf das Preiswachstum als erwartet hin, was ein weiteres Argument f√ľr eine weitere Verz√∂gerung der Zinssenkungen durch die Federal Reserve entkr√§ften k√∂nnte.

Infolgedessen hat Donald Trump den Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, erneut f√ľr die Beibehaltung der aktuellen Zinsen kritisiert. Nach Ansicht des ehemaligen Pr√§sidenten k√∂nnte eine Zinssenkung um zwei Prozentpunkte der US-Regierung j√§hrlich 600 Milliarden Dollar an Zinszahlungen einsparen ‚Äď eine betr√§chtliche Summe, die die Regierung bei der Erf√ľllung ihrer Versprechen zum Abbau der Staatsverschuldung unterst√ľtzen k√∂nnte.

Das Wiederaufleben des von Trump ausge√ľbten Drucks ist auf die in den letzten beiden Tagen unter den Erwartungen liegenden Inflationszahlen zur√ľckzuf√ľhren. Bislang zeigt die Preisdynamik keine Anzeichen f√ľr einen Aufw√§rtsdruck, den verschiedene Fed-Mitglieder aufgrund der √Ąnderungen in der US-Handelspolitik bef√ľrchten. Obwohl sowohl der Verbraucherpreisindex (CPI) als auch der Erzeugerpreisindex (PPI) √ľber dem 2-Prozent-Ziel liegen, haben die Anleger bereits ihre Wetten auf eine geldpolitische Lockerung in den USA erh√∂ht, was sich in den j√ľngsten R√ľckg√§ngen der Renditen f√ľr US-Staatsanleihen widerspiegelt. Die steigenden Erwartungen sind auch am Geldmarkt zu beobachten, wo die Chancen f√ľr eine m√∂gliche Zinssenkung im September derzeit bei etwas √ľber 70 % liegen, verglichen mit 69 % in der vergangenen Woche.

Ein weiterer Faktor, der die Anleihekurse nach oben treibt, ist die steigende Nachfrage nach ‚Äěsicheren Hafenanlagen. Die Spannungen im Nahen Osten und die Ank√ľndigung der USA, aufgrund der ‚Äěerh√∂hten Bedrohung in der Region‚ÄĚ einen Teil des Personals aus der irakischen Botschaft abzuziehen, sch√ľren die Sorgen der Anleger. In solchen Zeiten sucht das Kapital nach sichereren Alternativen zu hochvolatilen Anlagen.

 

Quelle: xStation5 von XTB

