Trump in Davos (LIVE)

Donald Trump wird (verspätet) auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos die Bühne betreten. Auf seine besondere Ansprache folgt eine Fragerunde mit mehreren Wirtschaftsführern, darunter der CEO der Bank of America. Im Folgenden fassen wir die wichtigsten Erkenntnisse des neu vereidigten Präsidenten zusammen: Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Die Rede begann mit einer Kritik an der Biden-Regierung, insbesondere in Bezug auf die Effizienz, das Defizit von 3 Billionen US-Dollar, die Energievorschriften, die hohe Inflation und die Rekordzinsen.

Durch gemeinsame Anstrengungen mit Demokraten freut sich Trump darauf, Steuersenkungen für Arbeitnehmer, Familien und Unternehmen zu beschließen, um die Hersteller in die USA zu locken.

Trump wird die OPEC und Saudi-Arabien unter Druck setzen , die Ölpreise zu senken , und zusätzlich die Einführung des nationalen Energie-Notstands als Mittel zur Intensivierung der Ölförderung in den USA unterstreichen. Als Reaktion darauf fallen die Ölpreise um 1–1,3 %.

Trump erwähnte das Ziel, die USA zur Kryptowährungs-Supermacht zu machen, ohne jedoch genaue Erfolgsmaßstäbe oder Schritte in diese Richtung zu nennen. Bitcoin reagiert mit einem Rückgang von 0,8–1 %.

Laut Trump behandelt die EU die USA im internationalen Handel unfair, indem sie Zölle erhebt und keine in den USA hergestellten Waren importiert. Er erwähnte auch die hohen Gebühren für US-amerikanische Fluggesellschaften und Technologiegiganten (Apple, Alphabet, Meta).

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.