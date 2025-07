Trump kündigt 50 % Zölle auf Kupfer an 📃🔎

Präsident Trump bestätigte, dass er einen Zoll von 50 % auf importiertes raffiniertes Kupfer erheben wird, was einen starken Anstieg gegenüber den derzeitigen einstelligen Sätzen darstellt und nun mit den bereits auf Stahl und Aluminium erhobenen Zöllen in Einklang steht. Handelsminister Howard Lutnick sagte, die Verkündung solle innerhalb weniger Tage erfolgen, wobei der neue Zoll Ende Juli oder Anfang August 2025 in Kraft treten soll. Im Jahr 2024 importierten die Vereinigten Staaten rund 800 000 Tonnen raffiniertes Kupfer – etwa die Hälfte ihres Inlandsverbrauchs –, davon den größten Teil aus Chile und den Rest überwiegend aus Kanada und Peru. Analysten warnen, dass dieser Schritt die Wirtschaftlichkeit zusätzlicher Lieferungen im Jahr 2025 sofort zunichte machen könnte. Die Ankündigung ließ die COMEX-Kupfer-Futures um 13 % auf einen Rekordwert von 5,69 USD pro Pfund steigen, was einem Aufschlag von 25 % gegenüber den Preisen an der London Metal Exchange entspricht. Die Handelspartner der USA bereiten sich bereits auf weitere Zollerhöhungen vor: In Briefen an 14 Länder kündigte Trump Zölle in Höhe von 25 bis 40 % auf verschiedene Waren ab dem 1. August sowie mögliche Zölle von bis zu 200 % auf Arzneimittel nach einer einjährigen Übergangsfrist an. Kritiker argumentieren, dass die Maßnahme in Bezug auf Kupfer eine Eskalation des Protektionismus darstellt, da sie den US-Rohstoffproduzenten hilft, während die weitaus größere Gruppe der Hersteller, die Kupfer als Rohstoff benötigen, unter Druck gerät. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

Teil 11: Börse und Steuern - Ein Überblick zu Abgeltungssteuer und mehr

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. Die Publikation stellt weder ein Angebot noch eine Beratung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf, Verkauf oder Halten irgendeiner Finanzanlage dar. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



XTB S.A. (samt Zweigniederlassungen) ist kein Steuerberater und prüft nicht, ob eine Anlageentscheidung für die Kunden steuerlich günstig ist. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen eines Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Kurse bzw. der Wert eines Finanzinstruments können steigen und fallen.



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.