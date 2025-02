Zum Wochenstart scheinen Aktien von Stahlproduzenten wie United States Steel (Ticker: X) und Nucor (Ticker: NUE) im Fokus der Marktteilnehmer zu liegen, der Grund: US-Präsident Donald Trump will Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten mit Zöllen von 25 Prozent belegen. Trump kündigt Importzölle auf Stahl und Aluminium an 🔴 Aktie von United States Steel Corporation vor bullishem Breakout Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 United States Steel Handelsideen 🔴 United States Steel Prognose & Ausblick ► United States Steel Coporation WKN: 529498 | ISIN: US9129091081 | Ticker: X.US Während der Hauptfokus über das Wochenende auf dem Super Bowl lag, machte Trump klar, dass er "gegenseitige Zölle" (engl. Reciprocal Tariffs) ankündigen werde, sprich: erhebt ein Land Importzölle auf US-Waren, erheben die USA Zölle auf in die USA eingeführte Waren des jeweiligen Landes. Diese Maßnahme soll laut US-Präsident Trump unmittelbar bevorstehen, interessanterweise blieb der Zeitpunkt bei den Zöllen auf Stahl- und Aluminiumimporte zunächst offen. Für die deutsche Stahlindustrie ist diese Ankündigung auf den ersten Blick ein Tiefschlag, ich bin hier allerdings etwas skeptisch, gehen doch rund 80 Prozent der Stahlausfuhren aus Deutschland in andere EU-Länder, die USA beziehen ihren Stahl vor allem aus Kanada, Brasilien und Mexiko. Aktien von Stahlherstellern aus den USA handeln vorbörslich deutlich fester zum Schlusskurs von Freitag, Nucor handelt mehr als 9% höher, United States Steel mehr als 8% (Stand: 10:15 Uhr deutscher Zeit). In Bezug auf die Aktie von United States Steel könnten wir vor einem signifikanten Breakout höher stehen, sollte es zu einem Bruch und halten über $42 kommen. Ausgehend hiervon wäre zügig weitere Aufschläge mit ersten Zielen in Gefilden um $48 bis $50 denkbar. United States Steel Corporation Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB SO SEHEN SIEGER AUS! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

