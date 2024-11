Was zunächst unwahrscheinlich schien, ist nun doch eingetreten: bereits früh am Mittwochmorgen stand Donald Trump als Sieger der US-Präsidentschaftswahl fest, zumindest hat FOX News Trump als Gewinner ausgerufen. Trump Sieger der US-Präsidentschaftswahl – Aktien, Bitcoin und US-Dollar reagieren bullish Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Prognose & Ausblick Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading |🔴 DAX, Bitcoin, Nasdaq 100 und EURUSD Handelsideen 🔴& Ausblick ► DAX WKN (Kassa): 846900 | ISIN (Kassa): DE0008469008 | Ticker: DAX ► Nasdaq 100 ISIN: US6311011026 | WKN: A0AE1X | Ticker: US100 ► Gold WKN: 965515 | ISIN: XC0009655157 | Ticker: GOLD ► Bitcoin ISIN: XC000A2YY636 | WKN: A2YY63 | Ticker: Bitcoin Gegen 8 Uhr deutscher Zeit rief CNN Trump als Sieger des vermutlich wichtigsten Swing States Pennsylvania aus. Spannend ist zudem die Situation im US-Kongress, wo es einen "Republican Sweep" geben könnte, sprich: sowohl im Senat, als auch im US-Repräsentantenhaus zeichnet sich eine Mehrheit bei den Republikanern ab. Kurz und knapp: das ist bullish für Aktien, aber auch Krypto und hier ganz besonders Bitcoin, was sich kurz nach Eröffnung der europäischen Aktienmärkte bereits im DAX zeigt, der rund 1% im Plus notiert, Bitcoin liegt über 5% im Plus und hat neue Allzeithochs markiert. Was aber jetzt bereits auffällt: im nächtlichen Handel notieren sowohl der S&P 500, als auch der Technologie-Index Nasdaq 100 deutlich mehr als 1.5%, fast 2% im Plus. Hier offenbart sich bereits, was die Marktteilnehmer seitens Trump als US-Präsident erwarten: America First. Die Kapitalzuflüsse in den US-Dollar zeigen sich ebenfalls bereits, der Euro notiert zum US-Dollar fast 1.5% niedriger als noch am Dienstagabend. Und vor dem Hintergrund, dass man seitens Trump eher früher als später wieder erwarten darf, dass dieser Druck auf die FED ausüben dürfte, den Leitzins nicht nur zu senken (was der Markt bereits erwartet), sondern "aggressiv" zu senken, also schneller, als bisher erwartet, ist noch einmal zusätzlich treibend für AKtien. Das bedeutet: mit der Wahl Donald Trumps als US-Präsident dürfte nun der Startschuss für die Jahresendrallye gefallen sein, besonders US-Aktien dürften in den Jahresschluss stark nachgefragt werden. Bitcoin Chartanalyse - Daily: Quelle: xStation5 von XTB 2024 KENNT EINEN SIEGER! Aktienhandel + CFD Trading + ETF Sparpläne: AUSGEZEICHNET

Qualität, Service, Gebühren & Konditionen - alles AUSGEZEICHNET bei XTB!

Hier mehr erfahren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 74% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.