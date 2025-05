Eine der heißesten Aktien in den Wochenschluss mit einem Plus von mehr als 30% auf Schlusskursbasis war das Nukleartechnologieunternehmen Oklo (Ticker: OKLO) dank einer Meldung des Nachrichtendienstes Reuters, wonach US-Präsident Trump plant, eine Exekutivorder zu erteilen, wonach es eine Genehmigung zum beschleunigten Bau von Kernkraftwerken in den USA geben soll. Aktuelle Nachrichten zum Aktien Trading 🔴 Oklo Handelsideen 🔴 Oklo Prognose & Ausblick Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demokonto Konto eröffnen Demokonto xStation App herunterladen xStation App herunterladen ► Oklo WKN: A3CUTU | ISIN: US02156V1098 | Ticker: OKLO Und in der Tat: Trump unterzeichnete im Laufe des Freitags mehrere Exekutivorders, die den massiven Ausbau der Nuklearenergie in den USA zum Ziel haben. Demnach soll die Produktion von Atomstrom in den nächsten 25 Jahren vervierfacht werden und die USA wieder zu einer „echten Macht“ in der Nuklearbranche machen. Oklo profitiert hier als Unternehmen im Bereich Nukleartechnologie ganz besonders, da das Unternehmen bspw. besonders auf kleine, modulare Reaktoren (Aurora Powerhouse), die kompakte und flexible Lösungen für die Energieversorgung bieten, sogenannte SMRs. Trumps Dekrete betonen die Nutzung von Atomkraft für den steigenden Energiebedarf von KI-Rechenzentren, wo Oklo bereits Partnerschaften mit Rechenzentrumsbetreibern wie Switch (Las Vegas) eingegangen ist und plant, bis 2044 bis zu 12 Gigawatt Leistung durch seine Aurora-Reaktoren bereitzustellen. Diese Ausrichtung auf die Bedürfnisse von Tech-Giganten wie Amazon, Microsoft oder Alphabet macht Oklo zu einem Schlüsselakteur in diesem Wachstumsmarkt. Zudem sitzt Chris Wright, Trumps designierter Energieminister und ein „Fan der Nuklearenergie“, im Aufsichtsrat von Oklo (bis zu seiner möglichen Bestätigung durch den Senat). Diese Verbindungen könnten Oklo politischen und finanziellen Rückenwind verschaffen. Die Aktie befindet sich nun vor einer direkten Attacke auf seine Allzeithochs um rund $59 und könnte nicht nur in den kommenden Tagen für Tradern mit Fokus zunächst auf der Region um $49 interessant werden, sondern auch für mittelfristige Investoren, wobei ich mir allerdings kurzfristig einen schärferen Rücksetzer wünschen würde, da die Aktie kurzfristig und Chance-Risiko-Verhältnis-technisch etwas „überdehnt“ anmutet. Oklo Aktie Chartanalyse – Daily: Quelle: xStation5 von XTB GEWUSST WIE! Auch an der Börse! Die aktuelle Wissensreihe von XTB bei YouTube! 21 Börsen-Tutorials für alle Anfänger und Einsteiger.

Von A wie Aktie bis Z wie Zertifikat. Daytrading oder Investieren?! Welchen Broker auswählen? Die Handelsplattform. Welche Aktie auswählen? Wie mit Aktien Geld verdienen? ETFs und CFDs. Einfach "Alles", um die Börse von Anfang an zu verstehen. Jetzt reinschauen. Die ganze Playlist oder auch nur einzelne Folgen.

 Teil 3: Was kann ich an der Börse erreichen: Ziele & Wünsche

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor (m/w/d) kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte, stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.

Wertentwicklungen von Handelswerten aus der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für Wertentwicklungen in der Zukunft!



Risikohinweis



CFD sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 75% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.