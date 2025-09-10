Die starken Rekordergebnisse von TSMC (+2,08% in Taipeh) sorgen weltweit für einen Kursschub bei Technologieaktien. Noch vor Handelsbeginn an der Wall Street legen die Nvidia Aktie (+1,92%) und die AMD Aktie (+3,2%) kräftig zu. Grund dafür sind die positiven Erwartungen rund um den KI-Boom und die dynamische Entwicklung im Technologiesektor. TSMC Ergebnisse als Kurstreiber Im August 2025 erzielte TSMC einen Umsatzsprung von 33,8 % im Jahresvergleich auf TWD 335,77 Milliarden (USD 11,09 Milliarden). Damit bestätigt der weltgrößte Chipproduzent die enorme Nachfrage nach High-End-Halbleitern für künstliche Intelligenz. TSMC bleibt nicht nur der wichtigste Zulieferer von Nvidia und AMD, sondern signalisiert auch eine Belebung der Nachfrage im Konsumentenmarkt. Trotz geopolitischer Risiken im US-China-Konflikt steigt die Zuversicht der Anleger deutlich. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nvidia Aktie: Rückenwind durch KI-Infrastruktur Die Nvidia Aktie profitiert von massiven Investitionen globaler Hyperscaler in Rechenzentren und KI-Infrastruktur. Das Unternehmen verzeichnet Rekordbestellungen und gilt als einer der größten Gewinner des weltweiten Technologie-Booms. AMD Aktie: Chancen durch PC-Markt und Data Center Auch die AMD Aktie entwickelt sich stark. Anleger setzen auf eine Erholung der PC-Nachfrage sowie auf die stetige Expansion im Bereich Data Center. Mit neuen Prozessoren und Grafikkarten positioniert sich AMD als direkter Wettbewerber von Nvidia im KI- und Gaming-Markt. Halbleiter-Sektor mit glänzender Zukunft Die Rekordergebnisse von TSMC beflügeln nicht nur die Nvidia Aktie und die AMD Aktie, sondern den gesamten Halbleiter-Sektor. Mit einem prognostizierten Umsatz von bis zu USD 33 Milliarden im Q3 2025 dürfte TSMC den Markt weiterhin dominieren und damit die Grundlage für steigende Unternehmensgewinne in der Branche legen. Wichtige Zahlen im Überblick: TSMC August 2025: TWD 335,77 Mrd. Umsatz (+33,8 % im Jahresvergleich, +3,9 % im Monatsvergleich)

TSMC Q3-Prognose: USD 31,8–33 Mrd. Umsatz (+38 % im Jahresvergleich, +8 % im Quartalsvergleich) Auch die in Europa gehandelten ADRs von US-Tech-Riesen wie Nvidia und AMD steigen vorbörslich noch stärker als in den USA – ein klares Zeichen für die internationale Euphorie rund um den Halbleiter-Boom. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 10.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. AKTIEN kommissionsfrei handeln PLUS Gratisaktie für Neukunden: Weltweit Aktien kommissionsfrei* handeln mit XTB!

