Einleitung

In dieser Analyse & Prognose bewerten wir jede Woche eine Aktie unter fundamentalen Gesichtspunkten und Aspekten. Dies bedeutet konkret, dass der Fokus nicht in einer kurz- und mittelfristigen Betrachtung liegt, sondern in einer langfristigen. Gegenstand der Analyse sind fundamentale Daten des Unternehmens. Diese werden für die nächsten Jahre - bis 2028 / 2029 - projiziert. Somit können insbesondere langfristig orientierte Anleger Ihre eigene Wahrnehmung abgleichen und diese Analysen für ihre langfristigen Entscheidungen als eine Basis heranziehen.

► United Internet WKN: 508903 | ISIN: DE0005089031 | Kürzel: UTDI

Key Takeaways

Langfristig bullische United Internet Prognose:

Sowohl im Wochen- als auch im Tageschart zeigt die United Internet Aktie eine stabile Aufwärtsbewegung über den zentralen gleitenden Durchschnitten – ein starkes Signal für langfristig orientierte Anleger.

Kursziele zwischen 31,89 EUR und 37,65 EUR:

Solange die Aktie über der SMA20 notiert, bleibt das technische Bild positiv. Rücksetzer könnten Kaufchancen darstellen, bevor neue Hochs in der genannten Zielzone erreicht werden.

Aktien Marathon als Fundamentalanalyse-Ansatz:

Die wöchentliche Aktien Marathon Analyse bietet Investoren eine fundierte, auf Fundamentaldaten basierende Prognose bis 2028/2029 – ideal zur langfristigen Portfolioausrichtung.

Der Aktien Marathon bietet wöchentlich tiefgehende Analysen und Prognosen zu ausgewählten Aktien. Unser Fokus liegt auf einer langfristigen Betrachtung – ideal für Anleger, die strategisch denken und nicht auf kurzfristige Marktschwankungen reagieren möchten.

Wir analysieren die fundamentalen Unternehmensdaten und projizieren diese auf einen Zeitraum bis 2028 / 2029. Damit können Investoren ihre eigenen Einschätzungen mit unseren Analysen abgleichen und fundierte Entscheidungen für ihre langfristige Anlagestrategie treffen.

Aktien Marathon Analyse: United Internet Prognose 2025

In dieser Ausgabe steht die United Internet Aktie im Fokus. Wir werfen einen detaillierten Blick auf die Chartentwicklung, technischen Indikatoren und geben eine Prognose für die kommenden Jahre.

Chartanalyse – Wochenchart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Nach dem Tief im Juni 2023 bei rund 12,30 EUR fand die United Internet Aktie rasch neue Käufer. Das Papier konnte sich innerhalb weniger Monate im Wert verdoppeln, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Anfang 2024 bildete sich ein stabiler Boden, und seither zeigt die Aktie eine klare Aufwärtsbewegung.

Im Wochenchart notiert die Aktie aktuell über der SMA20 (25,97 EUR) – ein bullisches Signal. Die gleitenden Durchschnitte SMA50 (21,11 EUR) und SMA200 (21,61 EUR) wurden nachhaltig überwunden. Solange der Kurs über der SMA20 bleibt, besteht weiteres Aufwärtspotenzial.

Mögliche Kursziele:

Erstes Ziel: 31,89 EUR

Zweites Ziel: 37,65 EUR

Ein Rücksetzer bis zur SMA20 wäre kein Grund zur Sorge, erst ein nachhaltiger Bruch unter diese Linie könnte eine Korrektur bis in den Bereich der SMA200 einleiten.

Aktuelle Einschätzung (Wochenchart): bullisch

Chartanalyse – Tageschart

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 22.10.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in EUR. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Im Tageschart zeigt sich die United Internet Aktie stabil über den wichtigsten gleitenden Durchschnitten. Nach dem Rücksetzer im April 2024 konnte sich der Kurs über die SMA20 (27,25 EUR) und SMA50 (26,90 EUR) schieben. Beide Linien haben sich als zuverlässige Unterstützungen erwiesen.

Solange der Kurs oberhalb der SMA20 notiert, dürfte die Aufwärtsbewegung anhalten. Rücksetzer an die SMA20 oder SMA50 bieten aus charttechnischer Sicht interessante Nachkaufgelegenheiten.

Aktuelle Einschätzung (Tageschart): bullisch

Unternehmensprofil:

United Internet ist ein deutsches Unternehmen, das im Bereich Internet verschiedenartige Anwendungen und Applikationen entwickelt und vertreibt. Mit seinem Portfolio gehört der Konzern zu den führenden Anbietern in Europa. Das Unternehmen bietet unterschiedliche Internet-Zugangsprodukte sowie Applikationen für Privatanwender, Freiberufler und kleinere bis mittelgroße Firmen. Unter dem Schlagwort Internet-Fabrik betreibt United Internet ein Entwicklungs- und Rechenzentrum. Der Konzern vermarktet die etablierten Marken GMX, WEB.DE 1&1 Drillisch sowie united domains, fasthosts, InterNetX, Sedo oder affilinet. Neben kostenpflichtigen Angeboten hält United Internet mit GMX und WEB.DE kostenfreie Mail-Anwendungen für eine breite Nutzergruppe bereit.

Aktionärsstruktur United Internet:



Die Aktienmehrheit liegt nach wie vor beim Gründer des Unternehmens. Institutionelle Anleger haben alle Anteile im Bereich der 5 Prozent. Gut ein Drittel der Aktien befindet sich im Streubesitz.

Der Konzernumsatz konnte Jahr für Jahr gesteigert werden. Im Betrachtungszeitraum gelang es diesen um knapp 1 Mrd. EUR zu erhöhen. Das Wachstum ist als kontinuierlich zu bezeichnen.

Die Zahl der Mitarbeitenden ist zwar auch angestiegen, die Dynamik hat in den letzten beiden Jahren des Betrachtungszeitraum aber abgenommen. Von 2023 auf 2024 war die Zahl der beschäftigten Personen praktisch stabil.

Die Produktivität ist zwar überdurchschnittlich, hat sich aber zwischen 2020 und 2024 nur unwesentlich verändert.

Das Unternehmen konnte 2021 fast 800 Mio. EUR als operatives Ergebnis ausweisen. In den Folgejahren ist das operative Ergebnis aber sukzessive zurückgegangen. Gegenüber 2020 konnte diese Kennzahl nur um gut 60 Mio. EUR erhöht werden.

Das Ergebnis vor Steuern ist seit 2021 ebenfalls rückläufig. 2024 lag diese Kennzahl deutlich unter der von 2020. Im letzten Jahr des Betrachtungszeitraum konnte United Internet nur weniger als die Hälfte des Ergebnisses vor Steuern ausweisen als 2021.

Die Dividende wurde 2024 um 20 Prozent auf 0,40 EUR gekürzt. Das Unternehmen hat die Dividendenzahlungen 2020 bis 2023 trotz der rückläufigen Entwicklung beim operativen Gewinn oder beim Ergebnis vor Steuern konstant gehalten.

Das Eigenkapital liegt zwar über dem Wert von 2020, ist aber in den letzten vier Jahren im Betrachtungszeitraum immer weiter abgeschmolzen.

Die Eigenkapitalquote liegt zwar bei über 40 Prozent, ist aber seit 2020 deutlich zurückgegangen.

Fazit zur United Internet Prognose im Aktien Marathon

Die United Internet Prognose bleibt langfristig positiv. Fundamentaldaten und Charttechnik sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends, solange zentrale Unterstützungen halten. Der Aktien Marathon sieht damit gute Chancen auf eine nachhaltige Wertsteigerung bis in den Bereich von 30–38 EUR in den kommenden Quartalen.

Langfristig orientierte Anleger können diese Analyse als strategische Entscheidungsgrundlage für ihre Anlageplanung nutzen.

