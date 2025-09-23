United States Antimony Corporation Aktie steigt nach US-Verteidigungsdeal 🚀

📊 Aktien News: United States Antimony Corporation Aktie steigt nach Mega-Deal mit US-Verteidigungsministerium 🚀 📰 Einleitung Die United States Antimony Corporation Aktie (UAMY.US) sorgte für Schlagzeilen: Das Unternehmen hat einen bedeutenden Vertrag mit dem US-Verteidigungsministerium abgeschlossen, dessen Volumen bis zu 245 Millionen USD beträgt. Die Vereinbarung mit der Defense Logistics Agency (DLA) sieht über fünf Jahre die Lieferung von metallischem Antimon an die nationale Verteidigungsreserve der USA vor. Die Nachricht löste an den Märkten sofort eine positive Reaktion aus – die Aktie sprang um 17 %. ► United States Antimony Corporation ISIN: US9115491030 | WKN: 868547 | Ticker: UAMY 📌 Key Takeaways 📈 Aktien News : Die United States Antimony Corporation Aktie steigt nach Vertragsmeldung um 17 %.

🛡️ Exklusivvertrag : UAMY ist alleiniger Lieferant von Antimon für die US-Regierung – ein strategischer Vorteil.

🌍 Geopolitische Bedeutung: Mehr als 90 % des weltweiten Antimon-Angebots stammen aus China – die USA sichern sich mit dem Deal Unabhängigkeit. 🏭 United States Antimony Corporation Aktie: Exklusivvertrag stärkt Marktposition Das Besondere: Der Vertrag ist ein sogenannter „sole-source“-Deal, was bedeutet, dass UAMY exklusiver Lieferant für dieses Programm wird. Damit unterstreicht die US-Regierung die Bedeutung des Unternehmens, das die einzigen zwei Antimon-Verarbeitungsanlagen in Nordamerika betreibt und bereits an eigenen Minenprojekten arbeitet. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen 🌐 Antimon als kritischer Rohstoff Antimon ist von den US-Behörden als kritisches Material eingestuft. Es findet Anwendung in: Munition & Zündsätzen,

Hochleistungslegierungen,

Halbleitern, Batterien & Feuerhemmstoffen. Die Abhängigkeit von China, das über 90 % der globalen Produktion kontrolliert, verschärft die geopolitische Lage – umso wichtiger ist der Vertrag mit UAMY für die USA. ⛏️ Mining-Projekte in den USA und darüber hinaus Neben Lieferungen aus bestehenden Anlagen baut UAMY seine Kapazitäten weiter aus: Alaska : Erste Minenaktivitäten mit hochwertigen Antimon-Vorkommen.

Montana : Weitere Projekte zur Förderung.

✅ Fazit Die aktuellen Aktien News bestätigen: Die United States Antimony Corporation Aktie profitiert massiv vom strategischen Exklusivvertrag mit dem US-Verteidigungsministerium. Neben kurzfristigen Kursgewinnen stärkt UAMY auch langfristig seine Position als Schlüsselunternehmen im Bereich kritischer Rohstoffe. Angesichts der geopolitischen Spannungen und der US-Strategie zur Unabhängigkeit von China könnte die Aktie weiterhin im Fokus von Investoren bleiben. United States Antimony Corporation Aktie Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 23.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

