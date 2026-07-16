UnitedHealth Aktie steigt nach starken Quartalszahlen - Börse Aktuell: Gewinn überrascht deutlich

Die UnitedHealth Aktie gewinnt vorbörslich am Donnerstag rund 7%, nachdem der größte US-Krankenversicherer mit seinen Zahlen für das zweite Quartal 2026 die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen hat. Während die Umsätze nur leicht zulegten, überzeugte vor allem die Profitabilität. Besonders positiv bewerteten Anleger den Rückgang der Gesundheitskosten sowie die erneute Anhebung der Jahresprognose. Damit rückt die UnitedHealth Aktie bei Börse Aktuell wieder verstärkt in den Fokus.

►

UnitedHealth Aktie: Technische Analyse

Quelle: XTB Investment Plattform, aufgenommen am 16.07.2026. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Aus charttechnischer Sicht verbessert sich das Bild der UnitedHealth Aktie zunehmend, auch wenn der Kurs weiterhin deutlich unter den Höchstständen aus dem Jahr 2024 notiert.

Ein wichtiger technischer Impuls ist die Ausbildung eines sogenannten Golden Cross, bei dem der EMA100 den EMA200 von unten nach oben kreuzt. Dieses Signal gilt häufig als Hinweis auf einen möglichen langfristigen Trendwechsel und könnte zusätzliches Kaufinteresse institutioneller Anleger wecken.

Quartalszahlen übertreffen die Erwartungen deutlich

UnitedHealth präsentierte ein Quartal, das vor allem auf der Gewinnseite überzeugte.

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick:

Bereinigter Gewinn je Aktie: 6,38 USD (Erwartung: rund 4,90 USD )

(Erwartung: rund ) Umsatz: 112 Mrd. USD (Vorjahr: 111,6 Mrd. USD)

(Vorjahr: 111,6 Mrd. USD) Operatives Ergebnis: 8,0 Mrd. USD (Vorjahr: 5,2 Mrd. USD)

(Vorjahr: 5,2 Mrd. USD) Operativer Cashflow: 11,1 Mrd. USD

Die größte Überraschung war jedoch die Entwicklung der medizinischen Kosten.

Sinkende Gesundheitskosten treiben die Profitabilität

Ein entscheidender Faktor für die starke Gewinnentwicklung war der sogenannte Medical Cost Ratio (MCR) - also der Anteil der Prämieneinnahmen, der für medizinische Leistungen aufgewendet werden muss. Der Wert sank auf 86,7%, nachdem er im Vorjahr noch 89,4% betragen hatte. Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang auf etwa 88,5% gerechnet. Die niedrigeren Gesundheitskosten führten zu einer deutlichen Verbesserung der Margen und bestätigten, dass das Kostenmanagement schneller greift als bislang erwartet.

UnitedHealthcare steigert Gewinn deutlich

Das Kerngeschäft UnitedHealthcare erzielte einen Umsatz von 86 Mrd. USD.

Noch beeindruckender entwickelte sich das operative Ergebnis:

Operativer Gewinn: 3,9 Mrd. USD (Vorjahr: 2,1 Mrd. USD)

(Vorjahr: 2,1 Mrd. USD) Operative Marge: 4,6% (Vorjahr: 2,4%)

Allerdings wurde ein Teil der Profitabilitätssteigerung durch eine bewusst geringere Unternehmensgröße erkauft. Im zweiten Quartal verringerte sich die Zahl der versicherten Kunden um rund 525.000.

Optum profitiert zunehmend von KI

Auch die Tochtergesellschaft Optum konnte ihre Ergebnisse verbessern. Das operative Ergebnis belief sich auf rund 4 Mrd. USD, während sich die operative Marge um 160 Basispunkte erhöhte.

Das Management führte die positive Entwicklung insbesondere auf:

bessere Ergebnisse bei Optum Insight

den verstärkten Einsatz von Künstlicher Intelligenz

höhere Effizienz im operativen Geschäft

Gleichzeitig betonte das Unternehmen, dass eine vollständige Rückkehr zu nachhaltigem Umsatzwachstum im Optum-Geschäft erst bis 2028 erwartet wird.

UnitedHealth erhöht Prognose für 2026

Nach den starken Quartalszahlen hob UnitedHealth erneut den Ausblick für das Gesamtjahr an.

Die neue Prognose lautet:

Bereinigter Gewinn je Aktie: 19,50 bis 20,00 USD (zuvor: mehr als 18,25 USD)

(zuvor: mehr als 18,25 USD) Operativer Cashflow: rund 24 Mrd. USD

Aktienrückkäufe: mindestens 5 Mrd. USD (Verdopplung des bisherigen Programms)

(Verdopplung des bisherigen Programms) Umsatzprognose unverändert bei über 439 Mrd. USD

Vor allem die höhere Gewinnprognose dürfte Anlegern zusätzliche Zuversicht geben.

Ausblick für die UnitedHealth Aktie

Die aktuellen Quartalszahlen zeigen, dass sich die Profitabilität deutlich schneller verbessert als vom Markt erwartet. Sinkende Gesundheitskosten und steigende Margen sorgen dafür, dass das Management den Jahresausblick erneut anheben konnte. Gleichzeitig bleiben Herausforderungen bestehen. Das Umsatzwachstum fällt weiterhin moderat aus und die Zahl der Kunden geht zurück. Das Unternehmen setzt jedoch bewusst auf profitablere Verträge und konzentriert sich stärker auf margenstarke Geschäftsbereiche.

Sollte sich dieser Trend in den kommenden Quartalen fortsetzen, könnte die UnitedHealth Aktie ihre Erholung weiter ausbauen und wieder stärker in den Fokus langfristig orientierter Investoren rücken.

ONLINE-BROKER WAHL 2026

Brokervergleich.de sucht den Broker des Jahres

XTB setzt auf deine Stimme!

setzt auf deine Stimme! JETZT mitmachen - der Veranstalter verlost tolle Preise unter allen Teilnehmern

FAQ zur UnitedHealth Aktie

Warum steigt die UnitedHealth Aktie heute?

Die Aktie legt deutlich zu, weil UnitedHealth sowohl beim Gewinn als auch bei den Gesundheitskosten die Erwartungen übertroffen und gleichzeitig die Jahresprognose angehoben hat.

Was ist der Medical Cost Ratio?

Der Medical Cost Ratio beschreibt den Anteil der Prämieneinnahmen, der für medizinische Leistungen verwendet wird. Ein niedrigerer Wert bedeutet in der Regel höhere Profitabilität.

Hat UnitedHealth den Ausblick erhöht?

Ja. Das Unternehmen erwartet nun einen bereinigten Gewinn von 19,50 bis 20,00 USD je Aktie und erhöhte zudem die Prognose für den operativen Cashflow sowie das Aktienrückkaufprogramm.

Ist die UnitedHealth Aktie technisch interessant?

Ja. Mit der Ausbildung eines Golden Cross verbessert sich das langfristige Chartbild. Dieses Signal wird von vielen Marktteilnehmern als potenziell bullischer Trendwechsel interpretiert.