📉 US Börse schwächelt: Börse USA unter Druck vor ISM Report & NFP-Daten

📉 US Börse schwächelt vor ISM Manufacturing Report Die US Börse startet schwach in die Woche. Vor Veröffentlichung des ISM Manufacturing Reports für August und den wichtigen US-Arbeitsmarktdaten (Nonfarm Payrolls) zeigen sich Investoren zunehmend vorsichtig. Steigende Anleiherenditen, hohe Bewertungen und Unsicherheit über die Konjunktur sorgen für Druck auf die Märkte. 🔑 Key Takeaways Tech-Sektor unter Druck: Nasdaq 100 verliert deutlich, getrieben durch schwache Performance bei Wachstumswerten. Makro-Risiken belasten Sentiment: Kombination aus steigenden Renditen, hoher Bewertung und konjunktureller Unsicherheit sorgt für Nervosität. Stock-Picking entscheidend: Während große Indizes schwächeln, gibt es starke Einzelgewinner wie United Therapeutics und Mineralys Therapeutics. 🚨 Marktüberblick Nasdaq 100 (US100) verliert -1,7 % kurz nach Handelsstart – Tech-Werte wie Nvidia (-2,7 %) stehen unter Druck.

US-Staatsanleihen : Die Rendite der 10-jährigen Treasuries steigt um mehr als 4 Basispunkte auf 4,27 %.

Fed-Erwartungen: Die Märkte sehen weiterhin eine fast sichere Zinssenkung im September (~90 %). Das größte Risiko für die Börse USA wäre aktuell eine Mischung aus steigenden Preis-Indikatoren bei gleichzeitig schwächerem Arbeitsmarkt und rückläufiger Konjunktur. Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Nasdaq 100 Chart (D1) Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 02.09.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in Punkten. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. 🚀 Unternehmens-News im Fokus Cytokinetics (CYTK) : +20 % nach überzeugenden Studienergebnissen zu Herzmedikamenten.

Frontier Group (ULCC) : +12 %, da Deutsche Bank auf „Kaufen“ hochgestuft – profitiert von Spirit-Airlines-Pleite.

Ionis Pharmaceuticals (IONS) : +20 % dank Phase-3-Erfolg bei Olezarsen (Reduktion von Triglyceriden & Pankreatitis).

PepsiCo (PEP) : +4 % nach Bericht über 4 Mrd. USD-Beteiligung von Elliott Investment Management.

Signet Jewelers (SIG) : +4 % nach Anhebung der Gewinnprognose.

Telus Digital (TIXT) : +14 %, da Telus Corp. vollständige Übernahme ankündigt.

United Therapeutics (UTHR) : +49 % nach positiven Studiendaten bei Lungenfibrose-Medikament.

Mineralys Therapeutics (MLYS) : +37 % nach besseren Studiendaten als AstraZeneca im Bereich Hypertonie.

✅ Fazit Die US Börse zeigt sich angespannt vor wichtigen Wirtschaftsdaten. Anleger müssen sich auf erhöhte Volatilität einstellen – insbesondere im Technologiesektor. Einzelwerte mit starken News wie Cytokinetics oder United Therapeutics können jedoch positive Ausreißer darstellen.

