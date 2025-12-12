Das Wichtigste in Kürze Nasdaq 100 führt die Verluste an

Oracle & Broadcom enttäuschen

Makrodaten verschlechtern sich

US Börse zum Wochenschluss: Stimmung kippt deutlich 📉 Die US Börse zeigt sich zum Ende der Woche stark angeschlagen. In der Freitagssession geraten die großen US-Indizes deutlich unter Druck. Besonders hart trifft es den Nasdaq 100, der fast 2 % verliert. Auch S&P 500 und Russell 2000 geben nach, bleiben mit rund −1 % jedoch etwas stabiler.

An der Börse USA mehren sich die Zweifel, ob die hohe Bewertung von Technologieaktien und der KI-Boom weiterhin gerechtfertigt sind. Key Takeaways 🔑 Nasdaq 100 führt die Verluste an – Tech-Schwergewichte klar im Minus. Oracle & Broadcom enttäuschen – Zweifel an der Nachhaltigkeit des KI-Wachstums nehmen zu. Makrodaten verschlechtern sich – steigende Arbeitslosigkeit und Liquiditätssorgen belasten die Börse USA. Tech-Sektor unter Druck: Big Tech verliert an der US Börse 💻📉 Zum Wochenschluss geraten zahlreiche Schwergewichte deutlich unter Verkaufsdruck: Microsoft : −1 %

Google (Alphabet) : −1 %

Meta : −1 %

Amazon : −1 %

Oracle : −4 %

Logitech : −5 %

Dell: −2 % Damit steht klar fest: Die aktuelle Schwäche an der US Börse ist vor allem eine Tech-Korrektur. Oracle & Broadcom: Erste Risse im KI-Narrativ 🤖⚠️ Bereits zu Wochenbeginn hatte Oracle mit enttäuschenden Quartalszahlen für Unruhe gesorgt: −15 % Kursverlust nach Veröffentlichung

schwache Umsätze

enttäuschende Prognosen

geringeres Wachstum in Schlüsselsegmenten Für viele Marktteilnehmer war dies das erste klare Signal, dass die KI-Revolution möglicherweise an Dynamik verliert. Am Donnerstag folgte der nächste Dämpfer: Broadcom übertraf zwar Umsatz- und Gewinnerwartungen

dennoch −10 % Kursverlust seit den Zahlen Grund:

Das Management stellte klar, dass das Wachstum im Bereich KI und Rechenzentren nicht so stark ausfallen wird, wie es der Markt bislang eingepreist hatte. Makrodaten belasten zusätzlich: Sorgen um Liquidität 📊🏦 Zusätzlich verschlechtert sich das makroökonomische Umfeld in den USA: steigende Arbeitslosenzahlen

sinkende Auftragseingänge

rückläufige Verkäufe Im Hintergrund wächst die Sorge, ob: die Liquidität der Banken

und der Private-Credit-Markt bei dem aktuellen Zinsniveau ausreichend stabil sind. Ein weiterer Belastungsfaktor für die Börse USA. Politik & Regulierung: Trump setzt auf KI-Deregulierung 🏛️🤖 Für zusätzliche Diskussionen sorgt ein neuer politischer Schritt: Donald Trump unterzeichnete ein Gesetz, das staatliche KI-Regulierungen untersagt

Ziel: KI-Expansion nicht durch lokale Vorschriften ausbremsen Die Märkte stellen sich nun Fragen: Ist das unüberlegte Deregulierung einer jungen Industrie?

Oder ein verzweifelter Versuch, die hohen Bewertungen von Tech-Konzernen zu stützen, die immer größere Investitionen rechtfertigen müssen? Diese Unsicherheit trägt weiter zur Nervosität an der US Börse bei. Fazit: US Börse im Risk-off-Modus – KI-Euphorie wird hinterfragt ⚖️📉 Die US Börse beendet die Woche mit deutlichen Verlusten und wachsender Skepsis. Enttäuschende Signale von Oracle und Broadcom, schwächere Makrodaten und politische Unsicherheiten lassen Investoren riskante Positionen reduzieren. Kurz gesagt:

