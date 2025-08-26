Marktüberblick zur US Börseneröffnung Die Stimmung an der Wall Street ist am Dienstag zu Beginn der Sitzung gemischt. Der Russell 2000 / US2000 steigt um 0,5 %.

US-Auftragseingänge langlebiger Güter, der Conference Board Consumer Index sowie der Richmond Fed-Index fielen stärker aus als erwartet. EchoStar (SATS.US) schießt nach einem Geschäft mit AT&T um fast 80 % nach oben.

Heico (HEI.US) steigt nach einem starken Quartalsbericht um 8,5 %.

Nvidia (NVDA.US) legt leicht zu (+0,5 %) und nähert sich dem Allzeithoch. Die Quartalszahlen werden nach Börsenschluss erwartet. Laut Conference Board erwarten immer mehr Konsumenten eine Rezession in den nächsten 12 Monaten. Die Inflationserwartungen stiegen im August auf 6,2 % (Juli: 5,7 %). Du analysierst nicht nur - du willst auch handeln. Eröffne jetzt ein Konto bei XTB und leg los! Konto eröffnen xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Unternehmensnachrichten AT&T gewinnt 0,6 %, nachdem das Unternehmen den Kauf von Frequenzlizenzen von EchoStar für 23 Mrd. USD ankündigte. Die Transaktion stärkt die 5G- und Glasfaserstrategie von AT&T. EchoStar-Aktien sprangen daraufhin um 60 %.

Interactive Brokers klettert 4,2 %, nachdem bekannt wurde, dass der Online-Broker in den S&P 500 aufgenommen wird (ersetzt Walgreens Boots Alliance).

Talen Energy steigt um 4,3 % – das Unternehmen ersetzt Interactive Brokers im S&P MidCap 400.

AMD (Advanced Micro Devices) gewinnt 2,1 % in der Vorbörse, nachdem Truist-Analysten die Aktie von „Halten“ auf „Kaufen“ hochstufen. Kursziel: 213 USD (zuvor 173 USD). Analysten erwarten Marktanteilsgewinne gegenüber Nvidia im Data-Center-Geschäft.

Eli Lilly legt 2,4 % zu: Ein experimentelles Abnehm-Medikament erzielte in einer Studie bei Typ-2-Diabetes-Patienten bis zu 10,5 % Gewichtsverlust.

Palantir fällt um 0,6 % in der Vorbörse, nachdem CEO Alex Karp über 400.000 Aktien verkaufte.

Nvidia steigt leicht um 0,4 % im vorbörslichen Handel. YTD +34 %, stärkste Dow-Aktie am Montag. Investoren warten gespannt auf die Q2-Ergebnisse.

Serina Therapeutics springt 31 %: Die FDA unterstützt Tests des Parkinson-Medikaments SER-252.

Semtech übertrifft die Schätzungen mit einem Quartalsgewinn von 0,41 USD/Aktie und einem Umsatzanstieg von 20 % im Jahresvergleich auf 258 Mio. USD. Heico überrascht mit Rekordergebnissen Heico (US-Luftfahrt- und Rüstungskonzern) meldete für Q3 2025 Rekordzahlen: Umsatz: 1,15 Mrd. USD (+15,7 % im Jahresvergleich).

Gewinn je Aktie (EPS): 1,26 USD (+30 % ggü. Vorjahr).

Flight Support Group: Umsatz +17,8 % auf 802,7 Mio. USD, operativer Gewinn 198,3 Mio. USD.

Electronic Technologies Group: Umsatz +10,5 % auf 355,9 Mio. USD, operativer Gewinn 81 Mio. USD.

Starker organischer Nachfrageanstieg sowie Beiträge jüngster Akquisitionen. Im Juli übernahm Heico Gables Engineering und stärkt damit seine Position in der Avionik. Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 26.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken. Fazit zum Marktbericht Börse Die US Börseneröffnung startet mit gemischten Vorzeichen: Während Konjunkturdaten solide ausfallen, sorgen Unternehmensnachrichten für starke Einzelbewegungen. Besonders im Fokus stehen heute Nvidia, EchoStar und Heico.

