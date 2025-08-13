Der Russell 2000 / US2000 ist heute der Spitzenreiter unter den US-Indizes und legt um 0,9 % zu.

Ex-Präsident Donald Trump erwägt drei weitere Kandidaten für das Amt des Vorsitzenden der US-Notenbank (Federal Reserve).

Der Hedgefonds-Manager Scott Bessent fordert eine Senkung der US-Leitzinsen um bis zu 175 Basispunkte.

Während der US-Dollar an Boden verliert, steigen die Terminkontrakte auf Edelmetalle. Im Large-Cap-Segment ragen besonders AMD mit einem Kursplus von 6 % sowie der Modekonzern Capri Holdings heraus.

Russell 2000 / US2000 – Technische Analyse im Tageschart

Die Russell-2000-Futures (US2000) klettern auf 3.313 USD, ein Niveau, das zuletzt im Februar 2025 erreicht wurde. Der Index testet derzeit zentrale Widerstandsbereiche, die mit Angebotskonzentrationen und Preisreaktionen verbunden sind.

Die EMA50 (orange Linie) dient weiterhin als entscheidende Unterstützungslinie.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 13.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

AMD – Kursentwicklung und Bewertung

Die Aktien von AMD (AMD.US) steigen um knapp 6 % auf 185 USD und erreichen damit die lokalen Hochs vom Juli 2024. Citi-Analysten bestätigen heute ihr „Neutral“-Rating für die Aktie.

Während AMD vor sechs Monaten noch vergleichsweise attraktiv bewertet war, nähert sich der Kurs nun dem Allzeithoch. Anleger zahlen aktuell ein Vielfaches:

KGV : 100 auf Basis der Jahresgewinne

KGV (Forward): 37 auf Basis erwarteter 12-Monats-Gewinne

Der Markt setzt darauf, dass AMD einen bedeutenden Anteil am KI-Chip-Markt sichern kann, was die Rentabilität nachhaltig verbessern könnte.

Quelle: xStation5 von XTB, aufgenommen am 12.08.2025. Zeithistorie gemäß der Information direkt im Chart. Vergangene Ergebnisse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Das Handelsinstrument notiert in USD. Mögliche Währungsschwankungen können sich auf die Rendite auswirken.

Quelle: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Unternehmensnachrichten

C3.ai Inc. (AI.US) fällt, nachdem Oppenheimer die Aktie von „Outperform“ auf „Market Perform“ herabgestuft hat. Begründung: schwache vorläufige Ergebnisse.

Cadre Holdings Inc. (CDRE.US) verliert, nachdem BofA Global Research die Bewertung von „Neutral“ auf „Underperform“ gesenkt hat – Sorgen um langsames Wachstum und M&A-Umfeld.

Capri Holdings (CPRI.US) gewinnt 7 % , nachdem JPMorgan von „Neutral“ auf „Overweight“ hochgestuft hat. Weniger Preisnachlässe und Zollentlastungen sollen den Gewinn stützen.

HanesBrands (HBI.US) fällt um fast 6 % , nachdem Gildan Activewear eine Übernahme mit einem Eigenkapitalwert von rund 2,2 Mrd. USD angekündigt hat. Gildan-Aktien legen leicht zu.

Intapp Inc. (INTA.US) steigt um über 20 % nach starken Q4-Zahlen und optimistischer Prognose.

KinderCare (KLC.US) stürzt um 20 % ab – enttäuschende Q2-Zahlen und gesenkte Jahresprognose.

Lumentum (LITE.US) gewinnt 4 % nach besser als erwarteten Q4-Ergebnissen und Analysten-Hochstufung.

Palo Alto Networks (PANW.US) steigt um fast 2 % nach Hochstufung von „Hold“ auf „Buy“ durch Deutsche Bank .

SimilarWeb (SMWB.US) springt um über 20 % nach über den Erwartungen liegenden Q2-Umsätzen und erhöhter Jahresprognose.

Webtoon (WBTN.US) steigt vorbörslich um über 30 %, nachdem ein Deal mit Disney bekannt wurde, rund 100 Serien in die englischsprachige App zu bringen.

