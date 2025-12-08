Das Wichtigste in Kürze Rallye endet: Rohöl ist um über 1 % gefallen

Rohöl ist um über 1 % gefallen Versorgungssicherheit: Die Marktzuversicht hinsichtlich der zukünftigen Versorgung hat zugenommen

Die Marktzuversicht hinsichtlich der zukünftigen Versorgung hat zugenommen Langfristige Prognose: Die CBA prognostiziert, dass Brent-Rohöl bis 2026 unter 60 USD/Barrel fallen wird, was bedeutet, dass WTI unter 57 USD/Barrel fallen könnte

🛢️ Ölpreis Aktuell: WTI Öl fällt um 1 % trotz starkem Wochenstart Die Ölpreise geraten heute erneut unter Druck. WTI Öl verliert über 1 % im Tagesverlauf und rutscht unter die wichtige Marke von 60 USD pro Barrel. Damit könnte die jüngste dreitägige Gewinnserie enden. Die Korrektur erfolgt genau an einer bekannten Versorgungs- und Widerstandszone, die eng mit den gleitenden 25- und 50-Tage-Durchschnitten (SMA) verknüpft ist. ► WTI Öl WKN:792451 | ISIN: XC0007924514 | Ticker: OIL.WTI 🔍 Warum fällt der Ölpreis? – Marktgründe im Überblick OPEC+ erhöht Produktion deutlich Die Stimmung am Rohölmarkt hellt sich auf, was das Angebot betrifft: Die OPEC+ nahm die Förderung von 2,6 Millionen Barrel Rohöl wieder auf.

Weitere Produktionssteigerungen in den kommenden Monaten sind geplant. Diese Angebotsausweitungen drücken den Ölpreis aktuell und belasten insbesondere WTI Öl. Geopolitik: Russland sorgt für Versorgungssicherheit Trotz geopolitischer Unsicherheiten zeigt sich der Markt relativ entspannt: Präsident Putin betont, dass Russland weiterhin stabile Öllieferungen nach Indien sicherstellt.

Die USA zeigen derzeit keine Absicht, die Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. Diese Faktoren reduzieren die Angst vor Lieferengpässen und wirken preisdrückend. 📉 Prognosen: WTI Öl könnte bis 2026 weiter unter Druck stehen Die Commonwealth Bank of Australia (CBA) erwartet, dass der Brent-Preis bis 2026 unter 60 USD pro Barrel fallen könnte.

→ Das würde für WTI Öl einen potenziellen Preis von mindestens 57 USD pro Barrel bedeuten. Dies unterstreicht die langfristige Unsicherheit und verstärkt den Druck auf den aktuellen Ölpreis. 📊 Technische Analyse: WTI Öl bleibt noch im Aufwärtstrendkanal Aus charttechnischer Sicht zeigt sich Folgendes: Der Aufwärtstrendkanal bleibt intakt.

Solange die untere Trendlinie nicht unterschritten wird, ist ein drastischer Rückgang eher unwahrscheinlich.

Erst unterhalb von 57,50 USD würde der Markt neue lokale Tiefs bestätigen. Damit befindet sich der Ölpreis aktuell in einer entscheidenden Phase zwischen kurzfristiger Schwäche und übergeordnetem Trend. 🧭 Fazit: Ölpreis aktuell unter Druck – WTI Öl vor wichtiger Entscheidungszone Der heutige Preisrückgang auf unter 60 USD ist ein Ergebnis von

✔ Angebotsausweitung der OPEC+

✔ zunehmender Versorgungssicherheit

✔ fehlender geopolitischer Eskalation

